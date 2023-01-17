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台廠CES顯身手 鈺創董事長盧超群：搶攻未來80兆元商機

記者江碩涵／矽谷報導
經濟部技術處轄下「科專事業化生態系推動計畫」（簡稱TREE計畫）率領的16家台灣科專新創團隊中，也有不少團隊專攻半導體。（記者江碩涵／攝影）
經濟部技術處轄下「科專事業化生態系推動計畫」（簡稱TREE計畫）率領的16家台灣科專新創團隊中，也有不少團隊專攻半導體。（記者江碩涵／攝影）

2023年CES（消費性電子展）是疫情後最盛大復出的一年，全球逾3200家廠商、173個國家參展，短短四天就累積逾11萬5000人參與，其中不僅有廠商、媒體與參訪者，也有許多創投及科技大老參觀新創、尋找商機。鈺創科技董事長盧超群說，2023年CES看的是未來十年科技重點發展，尤其是人工智慧產業，從現在起到2030年還有80兆元的市場規模，誰能掌握到科技的趨勢，誰就是最大贏家。

盧超群說，去年第二季起，因為疫情、戰爭等因素，造成科技業陷入瓶頸，尤其是消費性電子產品受到的影響最大，如手機、筆電等產品，庫存就開始累積了，所以現在這個時間點，是經濟非常不好的時候，但CES展還是可以看到非常多人潮，原因就是科技公司要派大家來找「下一個方向與出路」。

他分析，科技大廠不是要找現在的方向，而是找未來的應用，尤其是科技業十大應用，AI、AR、智慧車、智慧城市、5G至7G發展、生技醫療、半導體等，是這次CES的重點也是未來發展的方向。

「科技大廠來參觀CES，就是要來看自己的方向是不是正確，自己是不是與科技趨勢相契合。」盧超群說，這也是經過疫情後，大家重新又能「面對面重逢」，一起面對人類科技發展以及解決科技問題的好時機。他說，華爾街已經預言，AI人工智慧相關的產業，到2030年時將會發展到高峰，屆時將有80兆元的商機，而80兆元中誰能掌握先機，誰就是贏家。

盧超群表示，在這場新科技大戰中，鈺創已經準備好了，鈺創不僅堅持自主研發，並在經濟部及工研院推動國家級「次微米計畫」，成功與電子所替台灣開發出第一片8吋晶圓、0.5微米Logic/SRAM/DRAM製程自主技術，成功締造台灣自主研發先進晶圓技術的里程碑。

同時盧超群自己也在2004年ISSCC Plenary Talk上發表「異質整合」的理論，成為全球認同除摩爾定律（同質電晶體單一整合晶片趨勢）外，能平行促使半導體產業繼續成長，邁向兆紀元電路整合技術發展的具體解決方案。

盧超群今年親自現身位於拉斯維加斯的CES展，除了替自家攤位站台外，同時也與和碩副總經理暨技術長徐衍珍、科菱董事長邱世昌等站出來挺台灣新創，參與台灣TTA館5日舉行盛大的開幕儀式。鈺創旗下的帝濶智慧科技（DeCloakFace）混淆影像AI深度學習臉部辨識方案，也獲得CES 2023創新獎，成為台灣創新代表之一。

除了帝濶，經濟部技術處轄下「科專事業化生態系推動計畫」（簡稱TREE計畫）率領的16家台灣科專新創團隊中，也有專屬於半導體的新創團隊，包括OmniMeasure超能檢測特攻隊、安堉創新及至達科技。

工研院新創團隊OmniMeasure超能檢測特攻隊能以線上晶圓級高深寬比矽穿孔（Through Silicon Via，TSV）檢測技術，運用專利化非破壞式光學檢測方法，實現高深寬比的3D IC 矽穿孔封裝技術深度檢測能力，目前已與國際大型半導體製造廠商進行研發合作。

安堉創新有獨家開發晶圓修復技術，能使報廢瑕疵晶圓經過獨家再磊晶鍍膜技術處理後，成為良品。Maxeda至達科技則著重於半導體核心的電子設計自動化（EDA）技術提供創新解決方案。

除了半導體外，AI人工智慧是這次CES重點方向之一，工研院新創團隊「醫起付」，透過AI醫療診斷書關鍵字萃取技術與疾病碼轉換演算法，3分鐘內即可得出試算報告，目前保單資料已橫跨全台22家壽險公司，也想努力打入美國華人市場。

另外，工研院新創公司邁爾凌科技則是將AI開發流程整合在MLSteam管理平台上，讓AI模型開發者更專注於管理、訓練數據與模型，半自動再訓練功能讓服務營運商輕鬆優化模型。

經濟部技術處表示，自從2021年成立TREE計畫後，透過一系列新創輔導資源，協助團隊從原有技術思維轉換新創商業思維、進行企業媒合與募資洽談，並積極參與國內外新創展會，藉由這次CES展，將台灣新創成果推向國際舞台。

鈺創科技董事長盧超群說，2023年CES看的是未來十年科技重點發展，尤其是人工智...
鈺創科技董事長盧超群說，2023年CES看的是未來十年科技重點發展，尤其是人工智慧產業，從現在起到2030年還有80兆元的市場規模。（記者江碩涵／攝影）
盧超群表示，在這場新科技大戰中，鈺創已經準備好了。（記者熊移山／攝影）
盧超群表示，在這場新科技大戰中，鈺創已經準備好了。（記者熊移山／攝影）
鈺創不僅堅持自主研發，並在經濟部及工研院推動國家級「次微米計畫」，成功與電子所替...
鈺創不僅堅持自主研發，並在經濟部及工研院推動國家級「次微米計畫」，成功與電子所替台灣開發出第一片8吋晶圓、0.5微米Logic/SRAM/DRAM製程自主技術。（記者江碩涵／攝影）

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