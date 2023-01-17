洪水氾濫 蒙特瑞半島恐變孤島

蒙特瑞半島可能因洪水變孤島。（美聯社）

蒙特瑞縣的薩利納斯河（Salinas River）的水仍在繼續上漲，造成洪水 威脅，官員們警告，這可能會導致進出蒙特瑞半島的高速公路被關閉，使這個受歡迎的旅遊聖地真的變成一個島嶼。

蒙特瑞縣警長尼托（Tina Nieto）在新聞發布會上警告說，包括蒙特瑞、Pacific Grove、圓石灘（Pebble Beach）和卡梅爾（Carmel）等城鎮在內的半島有可能被隔離開來，因為包括1號及68號公路在內的道路可能被洪水淹沒。

尼托說，由於連日來的暴風雨，地面已經飽和，意味著除了流向河流和其他水路之外，額外的雨水將無路可走。

她警告說，包括Chualar和Spreckels在內的沿河社區可能受到洪水的影響，並可能被切斷基本服務；尼托還提醒說，洪水通常不會立即發生，建議居民保持警惕。「這是一個進展緩慢的過程」，她說，「河水是逐漸升高的」。

官員建議蒙特瑞縣的居民盡可能不要上路，也不要開車通過流動的水或路邊的大水坑。縣議員阿斯庫（Wendy Root Askew）的選區包括該河流。他敦促居民、工人和遊客不要被周四的乾燥和晴朗的天氣所迷惑：「我們知道水正在慢慢地穿過這個流域，不久就會到達我們所站的地方，我們希望每個人都能做好準備。」

紀事報氣象學家迪亞斯(Gerry Díaz）說，預計15日晚上到17日又會有雨，蒙特瑞半島和薩利納斯谷北部的雨量總計約為2至3吋。但令人擔憂的是來自聖他露琪雅（Santa Lucia）山和薩利納斯山脈的所有徑流，那接近6吋高的總量將流向薩利納斯河的洪泛區。

該縣約有2萬5000人生活在洪氾區，大部分的洪水氾濫將會在薩利納斯河沿岸發生，但沿著卡梅爾河也不是沒有可能。