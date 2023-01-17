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NBA／勇士逆轉巫師 教頭：柯瑞是當代喬丹

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞復出後狀態逐漸回暖。（記者劉先進／攝影）
柯瑞復出後狀態逐漸回暖。（記者劉先進／攝影）

16日馬丁路德金恩日、在金州勇士以奪冠身分拜訪白宮前一天，柯瑞12罰中11砍下41分7籃板，率領勇士背靠背以127比118逆轉戰勝華盛頓巫師，戰績再次回到50%。賽後，教頭柯爾表示，柯瑞就是當代的喬丹。柯瑞的客場比賽，一般觀眾穿著柯瑞的30號球衣，為他歡呼。

勇士客場戰績不佳，頗讓人頭痛。這一場，雙方交替領先13次。巫師第三節一度領先9分，但勇士在末節一段時間打出27比8的進攻衝擊波，逆轉比賽。柯瑞本場多次上演精采時刻，包括面對巫師雙人包夾背後運球，投出24秒進攻時間中的壓哨三分。在對手兩人夾擊時，傳球給格林籃下得分。又或做假動作艱難打板得分。柯瑞末節就5中4入帳12分。波爾32分，格林17分10次助攻和6籃板。

做回副攻手的波爾，表現優異。（記者劉先進／攝影）
做回副攻手的波爾，表現優異。（記者劉先進／攝影）

柯爾賽後稱讚說，柯瑞是當代的喬丹，「在公牛客場比賽時，一半的觀眾都穿著喬丹紅色23號球衣。現在，一半的人穿著柯瑞藍色和黃色的30號球衣。他超越了比賽，激發了人們的情感。他的比賽是如此令人驚歎，無論我們走到哪裡，都會有人為他歡呼，迫不及待地想看他表演。我們從未見過像柯瑞這樣的人，我認為人們可以與他產生共鳴，因為就他的體型和力量而言，他不是超級英雄，他有6呎3吋，185磅。很多人都有這樣的體型，但沒有一個人能做到他能做的事。他令人難以置信地鼓舞人心，因此，我們在客場比賽得到了大量的支持。」

對於教頭的溢美之詞，柯瑞說，這很特別，任何時候上場，都能感覺到那份能量，「我沒有覺得這是理所當然。」他表示，格林末節打出不可思議的表現，投進兩個三分。而波爾上半場很出色，幫助球隊緊咬比數。「我們關鍵時刻打得沉著冷靜，有不被場上局勢激怒的智慧，知道如何收尾贏球。」

勇士此前已五場四負，亟需這場勝利穩定戰績。柯爾說，這是一場重要的贏球，「當你的勝率是0.500時，每一場勝利都很關鍵。」

柯瑞復出後狀態逐漸回暖。（記者劉先進／攝影）
柯瑞復出後狀態逐漸回暖。（記者劉先進／攝影）

柯瑞 勇士 喬丹

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