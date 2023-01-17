舊金山佛光山三寶寺重建動工 設臨時佛堂

佛光山北加州總住持如揚法師向大眾講解臨時佛堂的具體地址為38 Bryant St.Unit 3, San Francisco, CA94105。（記者李怡/攝影）

舊金山 佛光山三寶寺本月7日上午10時在原址舊金山Van Ness大道上，舉行重建動土奠基典禮。新建後的寺院，將以傳統內涵與現代科技相結合的風格，向社區大眾開放服務。

三寶寺表示，自1991年落成以來，秉承星雲大師「以文化弘揚佛法，以教育 培養人才，以慈善福利社會，以共修浄化人心」的宗旨，30多年來提供多項服務社會大眾的利生事業，近年因為信眾人數增多，加上建築老舊，因此決定重建，2022年底取得重建執照，整體建築預計兩年後完成。

新建舊金山佛光山三寶寺內部效果圖。（三寶寺提供）

奠基典禮除邀請各界貴賓及當地護法信眾參與外，現場由佛光山西來寺慧東法師主持灑淨及動土儀式，慧東法師誦經加持後，以柳枝將大悲水繞場灑淨，祈求改建工程平安順利。三寶寺表示，新建的三寶寺將是一棟具有現代氣息和設計感的寺院，也將為在家居士、出家師父以及社區大眾提供一個舒適舒心的共修環境。

佛光山西來寺住持慧東法師開示。（記者李怡/攝影）

佛光山北加州 總住持如揚法師說，新建築秉承星雲大師「尊重與包容」的理念，在設計過程中一直聽取社區居民的建議，尊重社區的聲音，秉持著不遮擋鄰舍採光，建築功能服務全社區的建造原則。三寶寺表示，建成後的三寶寺會將道場提供給社區居民，並以「文教、藝術、音樂、滴水坊」等，多樣的教育和生活服務方式與大眾結緣，並為世界各地的僧眾提供一個淨化心靈的好地方，以此影響更多大眾「說好話、做好事、存好心」。

新建舊金山佛光山三寶寺效果圖。（三寶寺提供）

出席動土儀式者有佛光山西來寺住持慧東法師、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、佛光山北加州總住持如揚法師、世界日報舊金山社副社長楊大德、新建築設計師Craig Hartman、國際佛光會舊金山協會會長李星儀以及來自各地的護法居士、佛光人等。

出席儀式的嘉賓世界日報舊金山分社副社長楊大德（前排右一）與信眾們。 （記者李怡/攝影)