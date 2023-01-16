中華傳統文化協會理事大會 做出重要變革

中華傳統文化協會14日上午假金山國父紀念館舉行理事大會，會長趙川三（中）發言。右一、左二分別為協會資深董事鍾維君及林炳昌，右二為金山僑教中心主任蘇上傑。（受訪者供圖）

中華傳統文化協會日昨在金山國父紀念館舉行理事大會，通過多項決議及做出數項變革。與會人員表示，協會成立的目的就是捍衛自由民主價值觀。金山華埠 支持中華民國 、認同自由民主價值的僑團陣營，士氣為之大振。

中華傳統文化協會會長趙川三說，風雨故人來，謝謝30多位董事及理事冒著大風大雨出席本次會議，更謝謝金山華埠所有支持自由民主的僑團與個人，這一年多來對他本人與協會的幫助及支持。

金山僑教中心主任蘇上傑說，中華傳統文化協會成立至今已20年。20年前駐美中華總會館因為種種原因停止辦理雙十國慶慶祝活動，當時七位有識之士挺身成立中華傳統文化協會，堅定持續辦理雙十國慶各項慶祝活動，令人感佩。去年在美洲秉公總堂的大力協助下，中華傳統文化協會終於擁有自有會館，並舉行了盛大的開幕與揭牌典禮，盛況空前。

他表示，中華傳統文化協會本次變革有兩大目標，第一是建立民主、公開、公平及透明的會長推選制度，讓每一個支持中華民國的僑團都有相同的機會，推出代表擔任會長，領導自由民主陣營。第二，擴大及增加中華傳統文化協會辦理活動的規模和次數，以彰顯自由民主陣營的影響力及活動能量。

該協會資深董事鍾維君及林炳昌，就中華傳統文化協會的成立背景、運作情形、遭遇困難及變革必要性等，向所有理事提出詳細說明，並爭取理事們對此次變革的贊同與支持。前會長周達昌擔任會議司儀，副會長陳夏儀介紹所有出席理事，財政楊子超報告最新財務狀況。

會議最後達成決議，由美洲秉公總堂、五洲洪門致公總堂、金門協勝總公會、美洲合勝總堂、合和總會館、國民黨總支部及肇慶總會館等七個僑團，依序每年推出一人擔任會長及三個副會長。通過本次由各僑團及董事所推薦之35個理事。周達昌及李啟文兩人擔任協會董事。今年1月25日前美洲秉公總堂提出會長人選，2月1日進行新舊會長交接，邀請駐舊金山 經文處處長賴銘琪監交。