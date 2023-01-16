我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

周玉蔻灣區演講：分享台灣選舉觀點

本報記者／聖荷西報導
周玉蔻指出，台灣需要一個堅強的、堅定的、不屈服的總統。（本報記者/攝影）
周玉蔻指出，台灣需要一個堅強的、堅定的、不屈服的總統。（本報記者/攝影）

台灣資深媒體人周玉蔻日昨受南灣台灣僑界邀請，來到聖荷西台灣會館進行演講與座談會，分享2022年與2024年台灣民主自由體制下的選舉面面觀。有70多位鄉親到現場聆聽。

南灣台灣僑務總召、僑務委員李漢文14日表示，周玉蔻向來對於政治有很犀利的見解，相信能夠帶來對於台灣政治的許多觀察，以及第一手分析。她說：「鑑於民進黨地方大選失敗，台灣海內外台派鄉親甚是失望，民進黨員們也很沮喪。為提振士氣，將台灣的真相讓海內外台灣相親們了解，不被藍紅白營控制、掩蓋事實，因此特別邀請資深媒體人周玉蔻蒞臨灣區演講座談。」

李漢文表示，周玉蔻向來對於政治有很犀利的見解，相信能夠帶來對於台灣政治的許多觀察...
李漢文表示，周玉蔻向來對於政治有很犀利的見解，相信能夠帶來對於台灣政治的許多觀察。（本報記者/攝影）

周玉蔻表示，外省人政權欺負台灣人總統，是源於李登輝時期。她曾被聯合報派遣跟蹤報導時任副總統李登輝。「由於當時的地位不舉足輕重，所以就派我報導這位冷門的副總統。那個時候國民黨執政，蔣經國做總統。最重要的人不是李副總統，是蔣經國，是行政院長俞國華，以及黨內大佬。」

周玉蔻表示，跑李副總統沒多久，他就變成總統了，她便水漲船高。「但我親眼看到李總統被鬥爭，以及當時的新聞如何編造假新聞鬥爭，非主流與主流的鬥爭。」

周玉蔻指出，在1991年的鬥爭中，她的報導對得起台灣。「作為聯合晚報採訪主任時，我相對報導很多李總統的陣營。最後李總統靠著他高度的意志力和判斷力，最後不屈服，才拿下總統的位置。」周玉蔻說，「如果李總統稍微的軟弱，不敢與國民黨人正面抗爭，就會變成傀儡政府，台灣也不會有如今。」

她指出，台灣需要一個堅強的、堅定的、不屈服的總統，面對黨國體制，黨國文化下產生的政治人物不能投降。「今年黨國文化死灰復燃。我覺得這次選舉時，許多錯誤因素糾結在一起，並不是台灣民主主權信念的失敗。」

周玉蔻表示，民進黨在選舉中低估了對手的險惡，低估了認知戰的重要。「台灣的媒體如今掌控在新黨、國民黨的手中，選民根據個人的信仰只看同陣營的信息，停留在自己的同溫層中，各陣營是嚴重割裂的。」

出席的來賓有台灣會館董事長、僑務委員陳德輝，舊金山灣區台灣商會會長張家豪、副會長張嘉周，僑務顧問李萍萍、僑務工作促進委員王淑梅，僑務諮詢委員林身影，東灣台灣同鄉會前會長林健次，南灣台灣同鄉會顧問詹葳蓮、理事蔡耀燦，傅紅玉基金會董事長、台中友誼城市協會理事徐德慧等。

周玉蔻指出，台灣需要一個堅強的，堅定的，不屈服的總統。（本報記者/攝影）
周玉蔻指出，台灣需要一個堅強的，堅定的，不屈服的總統。（本報記者/攝影）

國民黨 民進黨 灣區

上一則

紐森刪減氣候變遷經費 環團質疑

下一則

法廊快報╱加州特殊車牌 拒絕違法敗俗

延伸閱讀

風暴再襲灣區 多地發洪水警報、大浪警告

風暴再襲灣區 多地發洪水警報、大浪警告
灣區柏林甘幸運彩民 中近百萬兆彩2獎

灣區柏林甘幸運彩民 中近百萬兆彩2獎
李登輝百年誕辰 中華郵政發行紀念郵票

李登輝百年誕辰 中華郵政發行紀念郵票
名嘴周玉蔻將訪灣區 談台灣民主

名嘴周玉蔻將訪灣區 談台灣民主
告周玉蔻開庭 張淑娟：每天每秒都是折磨

告周玉蔻開庭 張淑娟：每天每秒都是折磨

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

她西點軍校畢業 再進哈佛醫學院 3華裔分享西點經驗

2023-01-15 16:21
缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
安德森在會上分享13日上午的氣象衛星圖。（記者張曼琳／截屏）

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

2023-01-13 23:23
32歲的柏莫達斯竟在山景城市中心將陌生女子帶走並性侵。（山景城警方提供）

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

2023-01-12 19:00
過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為一處加州站被強風颳倒。(Getty Images)

暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

2023-01-09 02:20

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首