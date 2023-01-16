周玉蔻灣區演講：分享台灣選舉觀點

周玉蔻指出，台灣需要一個堅強的、堅定的、不屈服的總統。（本報記者/攝影）

台灣資深媒體人周玉蔻日昨受南灣台灣僑界邀請，來到聖荷西台灣會館進行演講與座談會，分享2022年與2024年台灣民主自由體制下的選舉面面觀。有70多位鄉親到現場聆聽。

南灣台灣僑務總召、僑務委員李漢文14日表示，周玉蔻向來對於政治有很犀利的見解，相信能夠帶來對於台灣政治的許多觀察，以及第一手分析。她說：「鑑於民進黨 地方大選失敗，台灣海內外台派鄉親甚是失望，民進黨員們也很沮喪。為提振士氣，將台灣的真相讓海內外台灣相親們了解，不被藍紅白營控制、掩蓋事實，因此特別邀請資深媒體人周玉蔻蒞臨灣區 演講座談。」

李漢文表示，周玉蔻向來對於政治有很犀利的見解，相信能夠帶來對於台灣政治的許多觀察。（本報記者/攝影）

周玉蔻表示，外省人政權欺負台灣人總統，是源於李登輝時期。她曾被聯合報派遣跟蹤報導時任副總統李登輝。「由於當時的地位不舉足輕重，所以就派我報導這位冷門的副總統。那個時候國民黨 執政，蔣經國做總統。最重要的人不是李副總統，是蔣經國，是行政院長俞國華，以及黨內大佬。」

周玉蔻表示，跑李副總統沒多久，他就變成總統了，她便水漲船高。「但我親眼看到李總統被鬥爭，以及當時的新聞如何編造假新聞鬥爭，非主流與主流的鬥爭。」

周玉蔻指出，在1991年的鬥爭中，她的報導對得起台灣。「作為聯合晚報採訪主任時，我相對報導很多李總統的陣營。最後李總統靠著他高度的意志力和判斷力，最後不屈服，才拿下總統的位置。」周玉蔻說，「如果李總統稍微的軟弱，不敢與國民黨人正面抗爭，就會變成傀儡政府，台灣也不會有如今。」

她指出，台灣需要一個堅強的、堅定的、不屈服的總統，面對黨國體制，黨國文化下產生的政治人物不能投降。「今年黨國文化死灰復燃。我覺得這次選舉時，許多錯誤因素糾結在一起，並不是台灣民主主權信念的失敗。」

周玉蔻表示，民進黨在選舉中低估了對手的險惡，低估了認知戰的重要。「台灣的媒體如今掌控在新黨、國民黨的手中，選民根據個人的信仰只看同陣營的信息，停留在自己的同溫層中，各陣營是嚴重割裂的。」