NBA／柯瑞里程碑之夜 勇士被公牛掀翻

柯瑞久疏戰陣復出後手感並不好，且頻繁失誤。（記者劉先進╱攝影）

儘管湯普森轟下8記三分球，儘管對手失去強力持球手德羅展（DeMar DeRozan），金州勇士 15日還是以118比132不敵芝加哥公牛。柯瑞 20分10籃板4助攻，但有8次失誤。他歷史得分2萬902分，超越湖人名宿加索（Pau Gasol），升到歷史得分榜第41位。柯瑞里程碑之夜，成為公牛的背景板。公牛的中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）狂砍43分13籃板。

首節柯瑞就連續送出幾個失誤，讓公牛輕鬆得到快攻機會。但勇士在次節打出進攻高潮，居然反超比數。公牛下半場依靠多人連續發揮再次反超，並拿下比賽。

湯普森三分15中8得到全隊最高的26分，格林8分4籃板7助攻6失誤。波爾15分4失誤。勇士首節7個失誤，全場23個，比公牛足足多出13個，讓對手從失球中得到31分。此役後，戰績為21勝22負，跌倒西區第八。對於目前的戰績，湯普森賽後說，沒有絲毫擔心，「希望我們整個球隊，能健康打完例行賽，且有一個像樣的排名。」

佛西維奇一開場就7投5中，得到公牛隊前24分中的12分。他末節連續命中三分球，單節砍下18分，幫助球隊在不到兩分鐘以100比88領先，鎖定勝局。他時而外拆投三分，時而突破內線攻擊籃框，勇士難以招架。最終，佛西維奇31中18，包括5個三分球，砍下43分、13個籃板、4次助攻和4次搶斷。連續第九次得分上雙，43分也平了職業生涯的新高。公牛全員皆兵，5人至少投中2記三分，5人至少有4個助攻。拉文（Zach LaVine）18中7入帳27分9籃板6助攻，並命中12個罰球。

佛西維奇賽後表示，知道自己有得分能力，「我知道我有多好，特別是在進攻端。我找到了好位置，並以這種方式打球。」他還說，自己一開始就進入狀態、手感火熱，「原因是大家都在快速轉移球，我們進攻打得很有侵略性，我也能到達自己的甜點區投籃得分。」

勇士教頭柯爾說，限制佛西維奇的表現，必須依靠團隊的努力，「看起來他們有七、八個一擁而上的快攻，最後都是上籃或扣籃。而這是因為我們糟糕的進攻，要麼是困難的投籃嘗試，要麼是失誤，給了對手機 會。」