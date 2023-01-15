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世界日報、紐約人壽講座 律師：房產傳給小孩 先想清楚

記者李榮／灣區即時報導
當日雖然下著大雨，但到場民眾仍非常踴躍。（記者李榮／攝影）
當日雖然下著大雨，但到場民眾仍非常踴躍。（記者李榮／攝影）

世界日報與紐約人壽聯合舉辦「經濟動盪下財稅規畫新策略」講座14日在桑尼維爾舉行，紐約人壽安排多位服務高端客戶的律師與財務規畫專家，針對經濟大動盪與退休金稅改背景下財富投資的「保護、省稅、傳承」等多重角度，全方面解讀因應的方式。當日雖然南灣地區下著大雨，但是參與民眾熱情不減，幾乎座無虛席。

★南灣大雨 座無虛席

現場講座與現場問答環節都非常熱絡。講座內容包括由律師科爾（Violet Cole）主講全球經濟動盪和財富新方向、信託設計與財富保護的深度解讀、不同方式持有房產的利弊詳解、新稅務改革下財富傳承方向詳解。紐約人壽高端規畫部副總裁Tony Li介紹新退休金稅務改革法案要點的深度解讀、退休金稅改後的退休金規畫方向、退休金稅改後所面對傳承的稅務隱患詳解。

紐約人壽高端規畫部副總裁Tony Li。（記者李榮／攝影）
紐約人壽高端規畫部副總裁Tony Li。（記者李榮／攝影）

律師Joel Liu則分享自己的經驗，並且回應聽眾對於跨國資產規畫與信託的問題。

紐約人壽資深財務規畫顧問林穎華亦於會中，簡報通貨膨脹經濟動盪對資產配置的影響，退休金稅改後高資產傳承的實例分析，美國房地產持有者的財務規畫案例詳解，以及美國人持有海外房產和股權的問題等題目。

林穎華指出，在財務的規畫上，未雨綢繆是非常重要的事，畢竟誰也不想把一輩子攢下的財富大部分都給了國稅局。可是現實是：國家債務連續高升，加上過去幾年的貨幣超發引發了通貨膨脹，政府恐怕未來還是會透過增加稅收來平衡財政支出。許多人雖然總認為美國已經是「萬萬稅」，但環顧歷史，目前美國稅率算是低水平，畢竟二戰期間的稅率甚至一度高達九成。因此，稅務政策上的風險不可不慎。

林穎華表示，人生的不同階段肯定會有不同的需求，資產的變化也會需要不一樣的操作方式。而紐約人壽是唯一一家有高端規畫團隊、有專門華人團隊服務的保險公司，可以全方位的服務華人，提供專業且細膩的協助。

紐約人壽有專業的中文律師團隊，免費為客戶服務。（記者李榮／攝影）
紐約人壽有專業的中文律師團隊，免費為客戶服務。（記者李榮／攝影）

世界日報經理阮耀毅致詞指出，財務自由是大家畢生追求的目標，許多人一路辛苦工作、努力存錢，等到孩子終於長大成家立業時，也發現自己退休時程已近。不論在人生的哪個階段，理財都是非常重要的一環，畢竟「你不理財、財不理你」，而紐約人壽的團隊總可以在深入淺出的解說下，讓民眾對於對投資、理財、信託、保險，以及資產傳承有更深入的了解，而理財相關資訊的提供也本是世界日報長期服務讀者的一環。

資產傳承是民眾最關心的議題之一。（記者李榮／攝影）
資產傳承是民眾最關心的議題之一。（記者李榮／攝影）

★資產傳承 民眾關心

專家在當天講座中，首先針對許多民眾最關心的資產傳承問題提出介紹。律師科爾就指出，川普稅改後聯邦的遺產免稅額提高一倍，但免稅額的提高只有幾年的時間，未來如果沒有更新的法律，2026年時遺產免稅額很可能會回到先前的額度。而灣區的華人工資高、資產豐，特別是房價特別高昂，許多人可能不知不覺間就超過免稅額，「這裡許多房子都四、五百萬元。如果有兩棟房產加上保單等其他的資產，就會超過了額度。」

她表示，不少華人移民總認為，在地契上加入小孩的名字，就能順利移轉給小孩。然而，事實上，如此做法恐會引發贈與稅的問題。雖然超過每年贈與免稅額時可以先申報、不用繳稅，但是會占據遺產的免稅額。用盡額度以後，未來遺產依然是個大問題。

「在美國，不要輕易把房子轉給小孩。」科爾也說，許多華人很自然都會想要將房產過戶給小孩，然而卻忘記考量稅務方面的規定。例如，如果房子是很早買的，經年累月漲價數倍，移轉時除了贈與相關規定要考量以外，還有資本利得稅務、也就是增值稅的問題。然而，如果是過世之後才移轉，就可以是成本墊高稅法（Stepped-Up Basis）。遺產稅額是以當時市值來計算，繼承人得到房產的成本提高為遺產的市值。

律師科爾介紹各種信託的不同。（記者李榮／攝影）
律師科爾介紹各種信託的不同。（記者李榮／攝影）

★財產信託 學問很多

針對傳承，科爾更提醒與會者，家庭之間的承傳一定要提前規畫，事先寫下自己本身的意願，避免未來出現爭議，如果有未成年子女者更需要有清楚的安排。遺產方面，大家都知道加州的遺產認證（Probate）曠日、費時、費錢，而信託是一個很好的工具。

她進一步介紹，信託學問很多，有可撤銷信託、不可撤銷信託等。另外，再深一層的規畫，還有不可撤銷人壽保險信託（ILIT），保單由信託所有，而非客戶個人擁有，因此保單的價值與給付不包含在國稅局計算個人財產中。此外，也可搭配配偶終身受益信託（Spousal Lifetime Access Trust，SLAT），根據需要運用安排。

紐約人壽在社區提供高端規畫服務多年。（記者李榮／攝影）
紐約人壽在社區提供高端規畫服務多年。（記者李榮／攝影）

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