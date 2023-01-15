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金山毒品注射中心合法化？ 民意大不同

記者李怡／舊金山報導
舊金山市議會召開特別聽證會議，討論已經修建的舊金山毒品安全注射中心是否要合法化。（記者李怡／攝影）
舊金山市議會召開特別聽證會議，討論已經修建的舊金山毒品安全注射中心是否要合法化。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會日前召開特別聽證會議，主要討論已經修建的舊金山毒品安全注射中心是否要合法化。眾所周知，毒品吸食過量，已經成為舊金山面臨最大的公共衛生安全危機。除打擊毒品犯罪與加強安全教育之外，舊金山多數民選官員將開設毒品安全注射中心，視為解決這一問題有效關鍵的方法。

舊金山多名市議員以及紐約市毒品注射中心主任出席會議，市議員討論的議程將解決毒品過量致死問題列入2023年舊金山政府重要計畫。 

2022年舊金山因芬太尼注射過量死亡人數已上升到500人之多。市議會認為需要申請州府和聯邦經費，將毒品安全注射中心合法化，以解決這一問題。但市長布里德早前曾表示，安全注射中心只起緩解的作用，應將注意力放在打擊毒品犯罪上面，根本解決問題。

部分反毒品社區民眾表示，毒品安全注射中心的合法化，將會令毒品交易和吸毒的情況惡化，同時更可能加重搶劫犯罪和無家可歸者等問題。在舊金山，治安問題已十分嚴峻，毒品注射中心將使本已惡化的公共安全危機，推向更無法挽回的境地。

加州的所有大縣中，舊金山的過量注射毒品致死率是最高的。儘管在2022年，市府在新的和擴大的過量預防計畫上投資了1320萬元。但每天平均仍有約兩人因毒品注射過量而死亡。

布里德說，她正在權衡使安全注射中心合法化的潛在法律後果。也有專家提醒，在安全注射中心工作或使用的人可能面臨被起訴的風險，舊金山市也可能被罰款。中心的任何建築用地或是財產，也有被沒收的風險。

多年來，在全國其他幾個城市中，因無視州和聯邦法律而使毒品注射中心合法化的做法，引發了很多爭議。但近年來，對安全中心的需求緊迫性也有所增加，極強的鴉片類芬太尼在全國引發了創紀錄的過量服用。

舊金山各界及社區領袖一直在努力解決創紀錄數量的毒品過量問題，這些毒品主要集中在無家可歸的人群中。因為芬太尼比非法市場上常見的其他鴉片類毒品更致命。對於不耐受體質的人群，也許只需兩毫克的芬太尼粉末就會斃命。但毒品安全注射中心是否要合法化的爭議表明，要想難毒品問題找到大家都可以接受的方法，還有更長的路要走。

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