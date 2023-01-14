逃疫、避戰 兩岸「潤風」又起 大陸EB-1居多 台灣偏好E-2

華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想潤。（取材自移民局網站）

華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想「潤」（來自英文Run，意指移民海外)。一些台灣人擔心台海危機發生戰爭，開始籌畫全家移民美國。而中國人礙於疫情等多重風險也想移民美國。在現有的幾條移民路線中，移民律師表示，台灣人偏好通過小額投資 形式，全家長期合法居住在美國；中國大陸申請人依然是走EB-1特殊人才，和投資移民的方式居多。

移民律師許俊良表示，台海關係緊張後，越來越多的台灣人諮詢移民美國，或長期在美國居留的方法，目前E-2簽證是操作性比較高的方式。E-2簽證是給和美國有投資條約的國家的公民，來美國進行非永久性的投資活動。只要申請人的國家和美國有有效的雙邊投資條約﹐而這個E-2 的員工(或投資人)也是該國的公民﹐就可提出E-2 的申請。

他說，E-2小額投資現在投資金額在40萬元左右，其優點是可無限期延期；E-2簽證的首次有效期是兩年，有時在海外領事館簽證時也會一次給五年。只要申請人證明他將來一定回國，他就可無限期的申請延期。同時可全家移民，配偶可申請工作簽證 在美國工作。目前台灣﹑澳大利亞﹑加拿大﹑新加坡﹑泰國等幾十個國家，都與美國有投資條約，這些地方公民可提出E-2申請，而中國大陸和美國沒有條約。

許俊良表示，之前一些中國大陸人借助去土耳其、黑山等和美國有投資條約的國家移民，來實現曲線赴美目標；去年葡萄牙也成為美國的投資跳躍國，導致會有更多中國人希望借助黃金簽證，來辦理美國的E-2簽證。不過美國要求那些透過金錢投資拿到某個國家國籍的申請人，必須在當地至少住滿三年，才能辦理E-2。

對於想盡快移民美國的中國人來說，目前EB-1特殊人才和投資移民是最快的移民渠道。律師郝琦表示，自從上海閉關數月，移民諮詢和希望移民的中國大陸申請人越來越多。傑出人才這個月有排期了，但不會很長。投資移民非區域中心直投沒有排期，他們主要業務是EB-1的部分。但現在EB-1申請魚龍混雜，作假很多，增加了人為的困難，移民局 審閱難度增加。

之前科技大廠的裁員潮導致一些拿工作簽證的中國大陸僱員失業，他們則湧向職業移民第二優先(EB2)類別的國家利益豁免(NIW, National Interest Waiver)。許俊良表示，這個類別有的像特殊人才，但有排期，且只要碩士以上學位，不一定要拿什麼特殊獎項就能申請。而且目前移民局也比較願意批准這類申請，這類主要適合那些找不到僱主幫其申請，國家利益豁免(EB-2 NIW, National Interest Waiver)會是其唯一的選擇。

他說，這個類別需要講出其對美國的貢獻，如有一些論文或者研究，及想辦法找出其特殊性，不是每個案子只要碩士以上學歷就過關。貢獻點要突出，針對個人長項，這類案子其實比特殊人才要複雜一些，要懂得包裝。