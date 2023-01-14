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聖他克拉拉縣 去年2萬新公民宣誓

編譯組／聖荷西電
聖他克拉拉縣2022年有超過2萬居民宣誓成為公民。（美聯社）
聖他克拉拉縣2022年有超過2萬居民宣誓成為公民。（美聯社）

美國公民及移民服務局（USCIS）的數據顯示，在2022財政年度，即2021年10月至2022年9月，共有2萬397名公民在其聖荷西辦事處入籍，與2021年的1萬3477人相比總數大幅增加。而全美則有超過100萬公民入籍，為近15年來入籍公民人數之最高。

倡導者說，在聖他克拉拉縣，入籍公民可以獲得勞動福利、投票權及其他更多的權利。

就業訓練中心（Center for Employment Training）的移民和公民權項目（immigration and citizenship program）主任利馬斯（Monica Limas）說：「入籍是實現公平的一個途徑。通過成為公民，家庭可以團聚，被驅逐出境的恐懼消失了，個人能夠獲得更高薪的工作…這些都有助於建立穩定。」

移民非營利組織Step Forward Foundation的執行董事阮咪咪（Mimi Nguyen）說，雖然在COVID-19疫情封鎖期間入籍人數下降，但居民有更多時間考慮申請公民身分。當地移民組織也鼓勵更多居民在政府機構重新開放時進入入籍程序。

美國移民局的數據顯示，目前聖荷西辦事處處理入籍申請的時間約為13個月。

根據美國移民局去年的另一份報告，超過13萬4000名聖他克拉拉縣居民有資格獲得公民身分。其中4萬9000多名居民可以通過家庭關係獲得公民身分，4萬6000多名居民可以通過雇主獲得公民身分。數據顯示，居民來得最多的國家主要是印度、中國、越南、墨西哥、伊朗和菲律賓。

美國居民必須滿足特定的要求才能獲得入籍資格，其中包括在美國居住三年以上。有資格的人還要經歷一個申請過程，該過程包括提交文件、親自面試和公民身分測試。

聖荷西種族平等辦公室（San Jose Office of Racial Equity）的包容和歸屬經理庫瓦達（Nick Kuwada）說，提供財政援助有助於提高入籍人數。他說，申請者必須付費才能申請，在此過程中還可能產生法律費用。

庫瓦達說，聖荷西和其強大的移民社區吸引了許多新居民。最近的一項研究顯示，包括聖荷西市、桑尼維爾和聖他克拉拉等城市在內的聖荷西都市區（metro area），是那些想在美國尋找更好生活的移民的第一目的地。美國移民局的數據顯示，在2021財年，聖荷西也是全美入籍公民最多的前10名城市之一。

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