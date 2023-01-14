安置遊民目標 聖荷西超額 聖馬刁縣接近

儘管未達成所有遊民安置目標，灣區主要縣市打擊遊民問題的工作2022年獲得顯著的成果。（美聯社）

由於各界對遊民 危機的憤怒加劇，加上為了利用州政府和聯邦政府發放的新冠疫情資源，灣區 官員定下在2022年安置遊民的遠大目標。

然而，2022年過去了，官員的目標達成了嗎？

聖馬刁縣設定的目標是在2022年終結遊民現象，確保每個遊民都有庇護床位、臨時住房或永久性住房可住，這可能是全灣區最有雄心的目標。不過，這個目標並沒有完全達成。

聖馬刁縣去年將154名遊民從飯店轉移到永久住房，並有望在本月底將住房數量增加一倍以上，但讓所有遊民在去年底至少有一張床可睡的黃金目標並未實現。

聖馬刁縣副縣長羅德里格茲（Iliana Rodriguez）表示，他們離目標已經很近了。她保證，到2023年年底之前，該縣所有遊民一定都有床位可睡。

然而，由於美國目前通貨膨脹和失業嚴重，加劇灣區對糧食和租金援助的需求，聖馬刁縣這項目標能否達成還有待觀察。

灣區最大城市聖荷西2021年9月設定的一個目標是，在2022年底前提供住房給1300名遊民。這項目標不但達標，還超額50%。

不過，聖荷西並未達成在2022年底前讓1695個新住房單位完工或動工的目標，目前只有789個單位已完工或正在興建中。住房署署長莫拉雷斯-法蘭德（Jacky Morales-Ferrand）指出，問題出在部分單位的建築執照延誤發出。

屋崙 2022年讓1468名遊民擁有自己的住處，距離原定1500人的目標只差一步。屋崙目前還在興建321個遊民永久住房單位，超過原定目標的132個。

與聖荷西和屋崙的目標相比，聖馬刁縣設定的目標有如登月計畫。不過，聖馬刁縣官員表示，他們的目標是合理的，部分原因是聖馬刁縣的遊民人口只有約1800人，遠少於舊金山、聖他克拉拉縣和阿拉米達縣。

聖馬刁縣實現目標的方法部分取決於紅木城正在興建的新遊民收容所。這個收容所將提供240個床位，原定在2022年開放，但因為工程延誤，開放時間延後到1月底。