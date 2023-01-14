胰島素20年漲6倍 加州起訴藥商 指控抬高救命藥物成本

州總檢察長邦塔宣布，起訴全美最大的胰島素製造商和藥品保險金理財人，通過非法、不公平和欺騙性的商業行為抬高救命藥物的成本。（記者劉先進／翻攝）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）日昨舉行記者會宣布，起訴全美最大的胰島素製造商禮來公司（Eli Lilly）、諾和諾德（Novo Nordisk）和賽諾菲（Sanofi），及藥品保險 金理財人CVS Caremark、Express Scripts和OptumRx。指控他們通過非法、不公平和欺騙性的商業行為抬高救命藥物的成本，違反加州的不公平競爭法。

過去20年，大型藥商將胰島素的價格提高了600%以上。今天，多達四分之一的糖尿病 患者買不起胰島素，通常會配給或完全停用，嚴重的會導致死亡。

加州300萬成年人 患糖尿病

在美國，胰島素很昂貴，以至於許多糖尿病患者即使在醫療計畫覆蓋的情況下也難以負擔，並被迫定量使用，有時會造成致命的後果。邦塔提供的數字顯示，加州300多萬成年人被診斷患有糖尿病，占成年人口10%以上。訴訟稱，製造商禮來、諾和諾德和賽諾菲，以及藥品保險金理財人CVS Caremark、Express Scripts和OptumRx，利用其市場力量向患者多收費。2021年的一份報告發現，胰島素在美國境內的價格大約是美國境外的十倍。

訴訟中的三家製造商生產的胰島素，占全球供應量的90%以上，這三家藥品保險金理財人管理的藥房福利約占全球管理的處方藥索賠的80%。訴訟認為，由於這兩個市場的競爭非常有限，這六家公司能夠以犧牲許多病人的利益為代價，不斷地提高胰島素的上市價格。

邦塔說，過去20年，大型藥商將胰島素的價格提高了600%以上。今天，多達四分之一的糖尿病患者買不起胰島素，通常會配給或完全停用。這是非常危險的，可能會導致嚴重的健康後果，包括死亡。「大的製藥公司人為地抬高了胰島素的價格，以至於一小瓶胰島素可能要300元或更多，而製造它的成本只有幾元。幾十年前，一小瓶胰島素是25元。價格的提高不是基於成本，不是基於研究和開發，是被人為地提高的。」

來自低收入家庭和有色人種社區的人受到了胰島素製造商和藥品保險金理財人做法的極大影響。根據州公共衛生局的數據，西裔和非裔，比非西裔的白人更容易被診斷為2型糖尿病，這是糖尿病的主要形式，患者也更容易死於糖尿病的併發症。

返利機制 談判無法壓低價格

訴訟稱，製造商和藥品保險金理財人是多收胰島素費用的同謀。製造商確定藥物的清單價格，然後由藥品保險金理財人代表醫療計畫進行返利談判。由於返利是基於清單價格的一個百分比，製造商提高藥物清單價格，可以提供給理財人的最大返利。理財人的服務費通常來自於他們所談判的返利的一部分。這就產生一種激勵機制，即透過談判獲得更高的返利，而不一定是消費者拿到的最低價格。因此，對於沒有保險或保險不足的病人來說，藥物變得無法負擔，他們不得不支付全部價格。高額的清單價格也使其他病人無法負擔胰島素，包括那些有高額自付醫療計畫或保險空白的病人。

邦塔希望透過訴訟，促進胰島素的價格競爭，消除非法的、不公平的和欺騙性的做法，控制胰島素的暴漲成本；以及代表加州居民為過去多付的藥物費用追討賠償。

邦塔說，胰島素是數百萬美國人賴以生存的必要藥物，而不是奢侈品。通過訴訟，加州正在反擊那些以犧牲脆弱的病人為代價，不可接受地、人為地抬高救命藥物成本的藥物公司和藥品保險金理財人。「沒有人應該被迫配給或沒有基本藥物服用，而這些藥物可能意味著生死間的差異。」