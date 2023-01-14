「有害語言指南」挨批 史丹福大學移除

遭到各界反饋批評，史丹福大學移除「有害語言指南」。(取自史丹福大學官方臉書)

史丹福大學 資訊科技(IT)部門上個月發起「消除有害語言倡議行動」(Elimination of Harmful Language Initiative)，選出幾十個「黑名單」字詞的「有害語言指南」(harmful language guide)，其中包括「美國人」(American)一字。但由於指南內容引起各界強烈反對聲浪，史大日前已自網站移除。

史大官員決定放棄新製作「有害語言指南」，主要因為指南不鼓勵使用「美國人」、「西班牙語裔」(Hispanic)、「不足為奇」(cakewalk，內戰前的一種舞蹈，最初是由奴隸在種植園裡表演。意指可輕鬆完成。)等字，最近遭到各界在網路發表強烈反饋。

指南公布之後，很快成為「文化戰爭」(culture war)一部分，在社交媒體及一般新聞媒體受到批評，因其試圖在專業環境規範政治正確言論。史大發言人賈拉格爾(Steve Gallagher)聲明表示，雖然指南被認為是為各行各業創造更具包容性的環境，但是「未達到預期目標」，並被廣泛認為與包容性背道而馳。

這份長達13頁的指南內容，目標原本是在史丹福網站與數碼「消除多種形式有害語言，包括種族主義 、暴力與偏見語言」，解決IT使用種族主義術語，例如描述系統各方面「主人」(master)、「奴隸」 (slave)，其被認為是技術中的種族主義術語，後來被廣泛擴展為「技術中的有害語言」。

指南也不鼓勵使用描述能力歧視 、年齡歧視、殖民主義者與文化專用語言，敦促代碼編寫者避免使用看似無害詞語，例如「美國人」、「西班牙語裔」等。

史大先前曾聲明指出，指南內容不是大學政策，「不代表授權或要求」。但是，並未阻擋許多人在網路社交媒體與其他新聞媒體等媒介反饋，認為其過於政治正確而感到憤怒。

包括「華爾街日報」、福斯新聞(Fox News)在內等多家新聞媒體與出版媒體機構，譴責這份指南，稱其「荒謬」(absurd)並且「可笑」(ridiculous)。馬斯克更在推特發文表示，指南「太過分了！」並要求史丹福大學「對這個瘋狂行為作出一個解釋」。