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大雨利多…49人大戰海鷹 跑球占優勢

記者王子涵／聖荷西報導
雨天對於49人的發揮將更有利。（49人提供）
雨天對於49人的發揮將更有利。（49人提供）

國家美式足球聯盟（The National Football League）在14日進入季後賽第一輪外卡的爭奪，舊金山49人將在主場迎戰老對手，同區的西雅圖海鷹隊（Seattle Seahawks）。根據天氣預報，兩隊很有可能在大雨中進行比賽，天氣因素將成為比賽勝負的變量。

賽前，球隊臨時將訓練組中的跑鋒科勒曼（Tevin Coleman）提升到陣容中。49人資深球迷張哲遠分析道，雨天天氣將考驗兩支球隊進攻組表現的穩定性。「接球和傳球的風險會增大，將一名跑鋒提上陣中，或許意味著球隊將採取更多跑球戰術，降低傳球風險。」張哲遠說，「這是合理的戰術安排。」

主教練沙納漢（Kyle Shanahan）在周五的記者會中也表示，天氣因素會影響比賽。「我一直這麼認為，有些人會說雨天對於我們有利，無論如何，我們都會以相同的能量去比賽，因為這是季後賽，一場決定輸贏。」沙納漢說。

張哲遠指出，49人一直以來以變化多端的跑球戰術聞名，這也是沙納漢教練的強項。「陣中不僅有聯盟中最頂級的進攻開路手威廉姆斯（Trent Williams），本賽季更是幸運地迎來了跑鋒麥卡弗裡（Christian McCaffrey）的補強，米切爾（Elijah Mitchell）也在上一場傷愈復出，一切看起來很樂觀。」張哲遠說，「每一次當比賽陷入到地面肉搏戰時，49人總是會找到比賽的節奏，佔盡優勢，雨天只會擴大我們的優勢。」

雨天將是對新星四分衛波迪（Brock Purdy）的又一個考驗，這不僅是他職業生涯首場NFL季後賽，同時也將捍衛他六連勝的戰績。沙納漢表示，波迪在大學期間，曾有過在雨天比賽的經歷，他不會過分擔心波迪的表現。「我們將觀察兩隊的表現，並在現場做出調整。」

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