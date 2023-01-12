NBA／太陽4首發缺席 勇士仍三連敗

賽前，柯瑞給勇士舊將達米·李（Damion Lee）頒發冠軍戒指。後者罰球14中14，三分球5中2，得到22分7籃板4助攻。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 10日晚以113比125不敵四個首發缺席的鳳凰城太陽，遭遇主場三連敗。養傷11場的柯瑞 復出，手感低迷，三分15中5入帳24分3助攻。湯普森29分，波爾27分，格林5分12籃板6助攻。

太陽開場四個核心缺戰，包括保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker），中鋒艾頓（DeAndre Ayton）和約翰遜（Cameron Johnson），但其他人站了出來，全隊五人上雙，包括勇士舊將、賽前領取總冠軍戒指的達米·李（Damion Lee），他罰球14中14，三分球5中2，得到22分7籃板4助攻。太陽幾乎從頭到尾壓制勇士，儘管球隊末節瘋狂追分，但為時已晚。場上吹罰也惹人爭議，太陽一度被吹了三次進攻犯規，勇士還逼得太陽末節就有12次失誤，屢屢造成快攻。但回過頭來，裁判又吹了勇士單節9犯規，包括一些爭議的阻擋犯規，讓柯瑞和格林頻頻抱怨。老將伊戈達拉因抱怨吹罰，被連吹兩次技犯、驅逐出場。

教頭柯爾說，他沒讓球員準備好比賽，要對失利負責，「這是我的錯，我必須做得更好，給太陽狠狠一擊。就像他們首節對我們進攻一樣。比賽總是如此，有的球隊一群首發缺席，所有平時不怎麼打球的人都迫不及待地想上場。像沙里奇（Dario Šarić）這樣的人站了出來，狂揍我們的屁股。這些都是NBA 球員。這就是聯盟，沒有輕鬆的日子。但我喜歡大家在末節的競爭和瘋狂的戰鬥，有時在這個聯盟中，你忘記了贏得一場比賽有多難，贏和輸之間的區別就是這樣的。」

柯瑞久疏戰陣，狀態不佳，上半場一度三分5中1，投籃各種砸框或三不沾，直到下半場才找回些許手感，末節得到7分。柯爾表示，柯瑞下半場看起來非常好。他找到了自己的雙腿節奏，不得不在比賽中摸索了一段時間。柯瑞說，缺席四周後，「投丟或命中球，取決於我的身體有多生鏽，能多快達到比賽的速度。隨著比賽的進行，我變得更強壯了，這很令人興奮，因為我知道身體會有反應。」