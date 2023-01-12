阿拉米達縣屋崙市長、屋崙學委等4爭議選舉 恐重新計票

華裔阿縣議員譚蓮娜（Lena Tam）說，阿縣政府可以提起法律訴訟，或者成為法律訴訟的一部分，爭取法院的命令，進行重新計票。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣議員10日全票投票 通過一項提議，希望阿縣選務處重新計算四個涉及優先選擇投票規則（Ranked-Choice Voting）的選舉，包括屋崙 市長選舉和此前爭議不斷、計票出現錯誤的屋崙學區第四區選舉，以及兩項聖利安住市的選舉，費用由阿縣提供。

★縣府可訴訟 爭取法院命令

目前，市長盛桃和第四區學委雷斯尼克（Nick Resnick）已宣誓就職。華裔阿縣議員譚蓮娜（Lena Tam）11日對本報表示，並非建議所有涉及優選選擇投票的選舉重新計票，而是建議對選舉結果接近的四項選舉重新計票。此舉意在恢復公眾對優先選擇投票規則的信心。阿縣政府可提起法律訴訟，或成為法律訴訟的一部分，爭取法院的命令，進行重新計票。

屋崙第四區學委職位還未塵埃落定，票數領先的哈欽森提出訴訟，希望法官宣布他勝選。（取自哈欽森選舉官方臉書）

12年來重啟優先選擇投票規則，屋崙選舉可謂跌宕起伏。盛桃在首輪開票落後2000多張的情況下，最終依靠多輪計票，以677票的微弱優勢，逆轉當選。而在屋崙學區第四區選舉中，阿縣選務處曾表示，使用的計票軟件統計錯誤，排名落後的現任學委哈欽森 （Mike Hutchinson）獲得足夠票數，才是獲勝者，而非之前確認的、經營教育公司的雷斯尼克。雖然雷斯尼克已宣誓，但哈欽森提出訴訟，要求法官宣布他勝選。

灣區的一些城市均在使用優先選擇投票規則，因為更經濟，不需進行昂貴的第二輪選舉。但不少選民批評說，頗為混亂，難以理解規則。全國有色人種協進會此前就要求對屋崙市長選舉重新計票。

★譚蓮娜：只影響學委結果

譚蓮娜表示，縣議員的投票只是一個建議（recommendation），並非要求（requirement）。選務處發現，他們在屋崙第四學區學位選舉中，使用了錯誤的計算方法，基本類似於計算機的問題，有一個本不應計算的複選標記被選中了。選務處更正算法，發現了問題，得知哈欽森應該是贏家。「當他們發現這種情況後，在所有涉及優先選擇投票規則的選舉中，使用了新的、正確的演算法，包括屋崙市長選舉、聖利安住選舉等，結果發現，其他沒有改變結果。也就是說，這次計票錯誤，只涉及第四區學委，並未影響到其他選舉。不過，考慮到有四項選舉結果接近，所以才建議針對其重新計票。」

譚蓮娜強調，縣議員的投票只是一個建議，縣議會及其律師，會實施選舉法中允許做的事情。其中一個選擇是，與提起訴訟的學委候選人之一哈欽森合作。「他向阿拉米達縣法院提起訴訟，我們基本上會成為訴訟的一部分。縣議員也試圖在訴訟中得到法院的命令，比如涉及重新計票，或者合作做出一些其他的法律選擇。縣議員也注意到，要求重新計票的時間期限已經過去了。」

譚蓮娜說，從法律程式上看，如果法院同意哈欽森的訴求，要求進行官方的重新計票，就會比較和之前機器計票的結果，若確認根據優先投票規則，哈欽森應當選。會有一個正式的法律程式，即訴訟權（quo warranto，用於解決關於某個特定的人是否有合法權利擔任他或她所擔任的公職的爭議），以便將雷斯尼克從屋崙聯合學區移除，即使他已宣誓就職。再由哈欽森任職，且必須通過州總檢察長辦公室做出決定。

★重新計票 日花費2.1萬元

她分析，相關移除程式，類似於此前阿縣納稅人協會提出的訴訟，希望將前議員布朗（Dave Brown）免職。（註：前議員陳煥瑛去世後，其辦公室主任布朗被任命。納稅人協會認為布朗未在阿縣居住一年，不符合任職議員資格，但阿縣表示，布朗豁免此要求，因為他不是當選而來。）

譚蓮娜說，針對哈欽森的訴訟，即使法官要求重新計票，也只是針對學區第四區選舉。需要另外獨立的法院命令，下達針對其他選舉的重新計票。縣政府可以提起法律訴訟，或者成為法律訴訟的一部分，為所有的重新計票爭取法院的命令。根據選務處的說法，單是屋崙市長選舉的重新計票，每天就花費2萬1000元。