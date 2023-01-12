佛利蒙防災緊急令 無限期延長

民眾可前往佛利蒙第五、十號消防站領取防洪沙袋。（佛利蒙市府提供）

佛利蒙城市經理沙克爾福德（Karena Shackelford）本周一簽署了城市緊急狀態 令，以應對灣區近日出現的暴風雨極端天氣。10日，市議會更是將緊急令無限期延長，以確保城市部門能夠及時調動救援物資。

緊急令賦予城市調動相應資源的法律授權和靈活性，保證關鍵公共服務的執行。佛利蒙市工務局表示，進入新年以來該市已經向居民分發了約14000個沙袋，和超過275噸沙子。社會服務部門已經對50顆被吹倒的樹木進行清理。由於降雨導致土壤飽和，城市許多樹木仍處於危險狀態。新建立的緊急行動中心將加強城市各部門間的協作，監測天氣的變化。

華裔市議員邵陽向本報表示，緊急令一方面是應對突變的天氣，回應州長紐森 （Gavin Newsom）發布的州緊急狀態，另一方面會疏通財政審批，即時保障應急物資投入使用，並方便日後報銷。

「城市經理會在30天後，根據天氣的變化給出報告，市議會將決定是否終止緊急令。」邵陽說。

他指出，緊急令更多是採取預防性的措施，而不是應急性。「加州 目前共有17人因此波暴風雨災害遇難，今天又有一名女性在索諾瑪縣被淹沒的汽車內找到。」邵陽說，「佛利蒙市目前還沒有發現居民傷亡的案例。居民行走或開車時要盡量避開積水區。」

邵陽表示，城市開設的緊急避難所設在華盛頓高中體育館，家裡斷電的民眾可以前往那裡取暖。避難所內有熱食供應，居民的寵物也能得到安置。同時，城市開通三個領取防洪沙袋的地點，包括第五、第十消防站和市府的維修大院，於去年11月開設的取暖中心將繼續保持開放。