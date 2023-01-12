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聖他克拉拉縣撥款千萬 支持心理健康

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
正在建造的兒童及青少年精神治療中心。（聖縣行為健康服務部提供）
正在建造的兒童及青少年精神治療中心。（聖縣行為健康服務部提供）

聖他克拉拉縣議會10日召開新年首場線下會議，其中最令人矚目的，是一項950萬元心理健康服務的提案。該提案得到議會一致的支持，聖縣多個正在建設的康復中心也將獲得新的撥款。

另外，會上還通過了一項1400萬元的撥款，設立38個全職工作，對弱勢群體如長者、LGBTQ社區、低收入家庭的心理健康計畫。

縣長史密斯（Jeffrey Smith）表示：「聖縣正加強對於緊急事件和心理健康危機的反應。」

聖縣在去年10月就投入460萬元投資相關服務，包括一個位於Scotts谷的青少年戒毒中心，以及一個聖巴布洛的心理健康中心。新通過的提案將分別提供額外的230萬元和30萬元。

此外，縣議會還承諾提供160萬元，以預防有精神疾病的人陷入無家可歸的境地。

聖縣官員在去年1月宣布，因自殺和吸毒過量而死亡的人數在增加，治療機構的床位數量不足，全縣進入精神健康緊急狀態，監獄不應該是這些需要治療的病人的最終歸宿。其中，華裔縣議員李洲曉（Otto Lee）以及艾倫伯格（Susan Ellenberg）為主要倡議者。

李洲曉說：「需求就在這裡，我們要找到足夠的地方，為人們提供服務。」艾倫伯格說：「聖他克拉拉縣對解決這一公共衛生危機是認真的，並將尋求最大限度地利用聯邦資金增加治療床位。」

在聖縣行為健康服務部提供的報告中，自去年2月啟動一個自殺和精神健康危機熱線後，接聽的求救電話每月增加到2500起，其中上午10時到下午5時是求救的高峰期。然而項目也遭到質疑，其中，調度員短缺，警員反應慢最為強烈。根據報告，聖荷西警局回應精神類報案的平均時間為38分鐘，縣警為18分鐘.

於是，官員寄希望於新通過的1400萬元，僱傭更多的全職調度員改善服務。計畫將增加12名心理健康陪伴工作者、10名社區工作者和5名精神病學社會工作者，以及行政職位。這些新聘用的工作人員將擴大988熱線的服務質量。

「新增職位能夠幫助改善我們現有的問題，但這也是局限的。」史密斯說，「臨床醫生十分短缺，我們也在竭盡所能填補這些職位。」

988求救電話每月增加2500起。（聖縣行為健康服務部提供）
988求救電話每月增加2500起。（聖縣行為健康服務部提供）

心理健康 低收入 緊急狀態

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