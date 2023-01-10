兔年春節花車遊行 2月4日金山登場
舊金山中華總商會會長劉運方、兔年花車遊行導演黃英豪（Harlan Wong）及亞太裔傳統文化與基金會會長鄭可欣（Claudine Cheng），9日在舊金山華埠中華總商會宣布舊金山兔年迎新春系列慶祝活動。
鄭可欣（Claudine Cheng）表示，兔年春節期間，舊金山以及華埠推出多項慶祝活動，14至15日將在華埠舉辦花卉街會，緊接著22日將舉行農曆新年街會、兩項體育賽事與華埠小姐選美比賽。並在2月4日農曆新年花車遊行中，慶祝活動達到高峰。
中華總商會會長劉運方表示，舊金山華埠的春節遊行活動被國際節慶活動協會評為「世界十大遊行之一」，並名列「今日美國」讀者選出的十大最佳文化節前五名。今年兔年新春的遊行活動希望給市民乃至全國各地的遊客帶來耳目一新的體驗。
花車遊行總導演黃英豪（Harlan Wong）表示，兔年花車遊行活動將在2月4日晚上舉行，今年遊行隊伍由100多個文化團體、大中專院校、武術學校、社區組織組成，20輛遊行花車中，有五輛是社區花車，來自東華醫院、美國亞太公共事務聯盟（APAPA）、華人社區心理健康協會（MHACC）、里士滿地區綜合服務公司（RAMS）、舊金山安全和教育社區聯盟（SFCAUSE）。
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