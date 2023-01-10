兔年春節花車遊行 2月4日金山登場

兔年新春花車遊行活動9日公布。（記者李怡/攝影）

舊金山 中華總商會會長劉運方、兔年花車遊行 導演黃英豪（Harlan Wong）及亞太裔傳統文化與基金會會長鄭可欣（Claudine Cheng），9日在舊金山華埠 中華總商會宣布舊金山兔年迎新春系列慶祝活動。

鄭可欣（Claudine Cheng）表示，兔年春節期間，舊金山以及華埠推出多項慶祝活動，14至15日將在華埠舉辦花卉街會，緊接著22日將舉行農曆新年街會、兩項體育賽事與華埠小姐選美比賽。並在2月4日農曆新年花車遊行中，慶祝活動達到高峰。

中華總商會會長劉運方表示，舊金山華埠的春節遊行活動被國際節慶活動協會評為「世界十大遊行之一」，並名列「今日美國」讀者選出的十大最佳文化節前五名。今年兔年新春的遊行活動希望給市民乃至全國各地的遊客帶來耳目一新的體驗。