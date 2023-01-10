我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

公共衛生專家：疫情未結束 XBB或更具傳染性

記者張曼琳／灣區報導
德州農工大學全球健康研究中心的首席病毒學家紐曼在記者會上說：「任何告訴你新冠疫情已經結束的人，是在誤導你。」（記者張曼琳/截屏）
德州農工大學全球健康研究中心的首席病毒學家紐曼在記者會上說：「任何告訴你新冠疫情已經結束的人，是在誤導你。」（記者張曼琳/截屏）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）舉行記者會，邀請多位公共衛生專家，談論新的更具傳染性的變種病毒XBB.1.5。衛生專家提醒大眾，疫情尚未結束，希望大家不要放鬆警惕，並強調疫苗接種的重要性，鼓勵群眾接種「最新二價加強劑」，並對未來在失去聯邦政府資金支持下，對疫情表示擔憂。

★新變種 占美新病例40%

上周五（6日）少數族裔媒體服務以「和新冠回到未來」為題舉行記者會。根據少數族裔媒體服務提供的資料顯示，即便正在面臨新變種病毒XBB.1.5威脅，當局將新冠疫情視為緊急公共衛生事件與1月11日到期。到期後，新冠病毒測試、疫苗接種和治療將不再是免費服務。

數據顯示，新變種病毒XBB.1.5病例占東岸新感染病例75%，占全國新病例40%。此外，XBB.1.5病毒中發現了五個在Omicron變種病毒中未發現的新突變。

德州農工大學全球健康研究中心的首席病毒學家紐曼（Ben Neuman）博士在記者會上說：「 它（XBB.1.5變種病毒）可以更好地逃避抗體，並且比早期毒株更容易感染人體肺組織，」

紐曼強調，「任何告訴你新冠疫情已經結束的人，是在誤導你。」他表示，過去三年的每一年裡，新冠都成為在美國僅次於心臟病和癌症的第三大死因。

紐曼還表示，人類呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus，簡稱RSV）傳播在去年11月達到高峰，流感季節則在12月達到高峰，但新冠疫情卻沒有隨之放緩。目前為止，疫情還沒有讓醫院不堪重負，也有一些專家表示，變種病毒XBB.1.5，可能不會引起像去年Omicron激增那樣糟糕的情況。

紐曼指出，與原始的Alpha毒株相比。Omicron病毒有七至八個突變，而新的XBB.1.5有12個突變，似乎更具傳染性，並正在克服人體免疫系統的某些組成部分。

他還認為，各國政府旅行禁令並沒有發揮防範疫情的作用。他以旅行禁令較為嚴格的中國和朝鮮為例，他說，即便兩國執行的嚴格的旅行禁令，但國內仍爆發了大規模疫情，或許禁令只是一種政治公關手段。

沃斯醫療首席醫療官布魯克強調，隨著新變種XBB.1.5的出現，公眾接種疫苗和進行...
沃斯醫療首席醫療官布魯克強調，隨著新變種XBB.1.5的出現，公眾接種疫苗和進行病毒檢測變得更加重要。（記者張曼琳/截屏）

沃斯醫療（Watts Healthcare）首席醫療官布魯克（Oliver Brooks）博士強調，隨著新變種XBB.1.5的出現，大眾接種疫苗和進行病毒檢測變得更加重要。他說：「大家現在已經重返工作崗位，重新開始他們的生活，就好像疫情流行已結束了一樣，許多人拒絕接種疫苗並不再戴口罩。」

但他積極鼓勵大眾接種第二針加強劑，並指出：「只有15%的美國人接受了更新的二價加強劑；只有三分之一長者接種更新加強劑，同時，完成疫苗接種的兒童比例也非常低，因為父母因為基於錯誤訊息的恐懼，而推遲接種。」這不利於預防XBB.1.5。

布魯克強調：「讓社區接種疫苗是我們的工作，所以當我聽說我們不再接種疫苗時，這對我來說這只是一個挑戰。」他還說：「完成疫苗接種，你不僅是在保護自己，也是在保護你的社區。」

美國進步中心公共衛生政策主任羅森塔爾預測，隨著新冠作為緊急公共事件的結束，公眾尋...
美國進步中心公共衛生政策主任羅森塔爾預測，隨著新冠作為緊急公共事件的結束，公眾尋求治療、檢測和疫苗的人數將大幅減少。 （記者張曼琳/截屏）

★治療費 2759萬人將自付

去年3月，白宮要求國會提供225億元的緊急支出，用來補充用於新冠病毒檢測、治療、疫苗和其他相關基礎設施的資金，最終遭國會拒絕。美國進步中心（Center for American Progress）公共衛生政策主任羅森塔爾(Jill Rosenthal)預測，隨著新冠作為緊急公共事件的結束，大眾尋求治療、檢測和疫苗的人數將大幅減少。

她還預測，美國政府以每片530元的價格，購買了2000萬劑輝瑞Paxlovid，預計將在2024年用完，屆時私人市場上Paxlovid的價格將飆升。同時，新冠作為緊急公共事件的結束，參加私人保險和「可負擔醫療法案（Affordable）」的人士，需要支付自付額（Co-pay）以檢測、疫苗和治療新冠。她還估計，美國2750萬人沒有保險，這些人則將不得不自付新冠檢測、疫苗和治療的全額費用。

另外，在剛剛通過新的聯邦預算中，允許各州在2023年第一季度末，取消在新冠疫情期間加入「醫療補助（Medicaid）計畫」人士的保險資格。羅森塔爾說：「那時，人們可能會失去提供疫苗和治療的羅森塔爾保險。」

她說：「醫療補助計畫涵蓋了低收入人群和長者，他們是最有可能感染並患病的群體。」

她表示，「新冠在一次對弱勢社區產生了不成比例的影響，在沒有聯邦政府承諾下，繼續應對疫情流行令人十分擔憂，我們不知道它會走向何方」。

疫苗 疫情 變種病毒

上一則

舊金山加大：新冠疫苗令監獄傳染率降22%

下一則

公車上狂踢亞裔老人 金山17歲少年被捕

延伸閱讀

中國高喊疫情高峰已過 專家：不可能 至少要這時間之後

中國高喊疫情高峰已過 專家：不可能 至少要這時間之後
中國防疫急轉挨批 專家稱沒有哪國敢說準備好了

中國防疫急轉挨批 專家稱沒有哪國敢說準備好了
變種病毒XBB.1.5入侵中國 中疾控：重症與死亡率未增加

變種病毒XBB.1.5入侵中國 中疾控：重症與死亡率未增加
麥德誠宣誓繼任金山市議員 將直面最大公共衛生危機

麥德誠宣誓繼任金山市議員 將直面最大公共衛生危機
山西婦疫情前去世 卻有4劑疫苗紀錄 官員這下場

山西婦疫情前去世 卻有4劑疫苗紀錄 官員這下場

熱門新聞

優勝美地官員確認聖荷西夫婦在巖石滑坡中喪生。（美聯社）

優勝美地巖崩 185噸巨石砸車…聖荷西夫婦遇難 妻疑為華人

2023-01-02 15:28
灣區4日又將出現另一場強烈的大氣河風暴。圖為灣區101公路淹水的情形。（美聯社）

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

2023-01-03 13:31
家住阿拉莫的華人Daniel說，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛獸」，衝走家中的圓木，以及木頭台階。這是阿拉莫40年來遭遇的最大洪水。（圖：讀者提供）

40年來最大…灣區「洪水猛獸」 衝進華人後院

2023-01-02 13:42
加州有近240萬屋主，也就是三分之一的房主沒有房產抵押貸款。（取自iStock）

近240萬人…加州1/3屋主無房貸 全美第3

2023-01-06 15:25
科技公司執行長莫任諾竟然在女廁猥瑣偷窺。（山景城警方提供）

科技公司執行長女廁猥瑣偷窺遭逮

2023-01-03 19:53
加州州長紐森4日上午宣布加州進入緊急狀態。圖為大量舊金山民眾開車排隊等待領取沙包的情形。（美聯社）

超強風暴來襲 加州進入緊急狀態 多地區傳停電

2023-01-05 02:20

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼