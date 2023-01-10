公共衛生專家：疫情未結束 XBB或更具傳染性

德州農工大學全球健康研究中心的首席病毒學家紐曼在記者會上說：「任何告訴你新冠疫情已經結束的人，是在誤導你。」（記者張曼琳/截屏）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）舉行記者會，邀請多位公共衛生專家，談論新的更具傳染性的變種病毒 XBB.1.5。衛生專家提醒大眾，疫情 尚未結束，希望大家不要放鬆警惕，並強調疫苗 接種的重要性，鼓勵群眾接種「最新二價加強劑」，並對未來在失去聯邦政府資金支持下，對疫情表示擔憂。

★新變種 占美新病例40%

上周五（6日）少數族裔媒體服務以「和新冠回到未來」為題舉行記者會。根據少數族裔媒體服務提供的資料顯示，即便正在面臨新變種病毒XBB.1.5威脅，當局將新冠疫情視為緊急公共衛生事件與1月11日到期。到期後，新冠病毒測試、疫苗接種和治療將不再是免費服務。

數據顯示，新變種病毒XBB.1.5病例占東岸新感染病例75%，占全國新病例40%。此外，XBB.1.5病毒中發現了五個在Omicron變種病毒中未發現的新突變。

德州農工大學全球健康研究中心的首席病毒學家紐曼（Ben Neuman）博士在記者會上說：「 它（XBB.1.5變種病毒）可以更好地逃避抗體，並且比早期毒株更容易感染人體肺組織，」

紐曼強調，「任何告訴你新冠疫情已經結束的人，是在誤導你。」他表示，過去三年的每一年裡，新冠都成為在美國僅次於心臟病和癌症的第三大死因。

紐曼還表示，人類呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus，簡稱RSV）傳播在去年11月達到高峰，流感季節則在12月達到高峰，但新冠疫情卻沒有隨之放緩。目前為止，疫情還沒有讓醫院不堪重負，也有一些專家表示，變種病毒XBB.1.5，可能不會引起像去年Omicron激增那樣糟糕的情況。

紐曼指出，與原始的Alpha毒株相比。Omicron病毒有七至八個突變，而新的XBB.1.5有12個突變，似乎更具傳染性，並正在克服人體免疫系統的某些組成部分。

他還認為，各國政府旅行禁令並沒有發揮防範疫情的作用。他以旅行禁令較為嚴格的中國和朝鮮為例，他說，即便兩國執行的嚴格的旅行禁令，但國內仍爆發了大規模疫情，或許禁令只是一種政治公關手段。

沃斯醫療首席醫療官布魯克強調，隨著新變種XBB.1.5的出現，公眾接種疫苗和進行病毒檢測變得更加重要。（記者張曼琳/截屏）

沃斯醫療（Watts Healthcare）首席醫療官布魯克（Oliver Brooks）博士強調，隨著新變種XBB.1.5的出現，大眾接種疫苗和進行病毒檢測變得更加重要。他說：「大家現在已經重返工作崗位，重新開始他們的生活，就好像疫情流行已結束了一樣，許多人拒絕接種疫苗並不再戴口罩。」

但他積極鼓勵大眾接種第二針加強劑，並指出：「只有15%的美國人接受了更新的二價加強劑；只有三分之一長者接種更新加強劑，同時，完成疫苗接種的兒童比例也非常低，因為父母因為基於錯誤訊息的恐懼，而推遲接種。」這不利於預防XBB.1.5。

布魯克強調：「讓社區接種疫苗是我們的工作，所以當我聽說我們不再接種疫苗時，這對我來說這只是一個挑戰。」他還說：「完成疫苗接種，你不僅是在保護自己，也是在保護你的社區。」

美國進步中心公共衛生政策主任羅森塔爾預測，隨著新冠作為緊急公共事件的結束，公眾尋求治療、檢測和疫苗的人數將大幅減少。 （記者張曼琳/截屏）

★治療費 2759萬人將自付

去年3月，白宮要求國會提供225億元的緊急支出，用來補充用於新冠病毒檢測、治療、疫苗和其他相關基礎設施的資金，最終遭國會拒絕。美國進步中心（Center for American Progress）公共衛生政策主任羅森塔爾(Jill Rosenthal)預測，隨著新冠作為緊急公共事件的結束，大眾尋求治療、檢測和疫苗的人數將大幅減少。

她還預測，美國政府以每片530元的價格，購買了2000萬劑輝瑞Paxlovid，預計將在2024年用完，屆時私人市場上Paxlovid的價格將飆升。同時，新冠作為緊急公共事件的結束，參加私人保險和「可負擔醫療法案（Affordable）」的人士，需要支付自付額（Co-pay）以檢測、疫苗和治療新冠。她還估計，美國2750萬人沒有保險，這些人則將不得不自付新冠檢測、疫苗和治療的全額費用。

另外，在剛剛通過新的聯邦預算中，允許各州在2023年第一季度末，取消在新冠疫情期間加入「醫療補助（Medicaid）計畫」人士的保險資格。羅森塔爾說：「那時，人們可能會失去提供疫苗和治療的羅森塔爾保險。」

她說：「醫療補助計畫涵蓋了低收入人群和長者，他們是最有可能感染並患病的群體。」

她表示，「新冠在一次對弱勢社區產生了不成比例的影響，在沒有聯邦政府承諾下，繼續應對疫情流行令人十分擔憂，我們不知道它會走向何方」。