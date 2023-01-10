台灣進軍CES展 生醫新創亮眼

福寶科技團隊開發「肌力寶-NimBO」，可客製化智能訓練，設計來適用多種適應症。（記者熊移山／攝影）

今年CES 展國科會攜手國發會、經濟部、數位部共96家新創團隊進軍CES 2023，並以「智慧生活」、「智慧醫療」、「AI及資安」、「運動及綠能」及「學研新創科技」展現新創代表隊優勢技術，其中又以智慧相關的議題最受國際歡迎，甚至還有不少國際團隊已與新創團隊做更深一步的接觸，可望看到新創在國際舞台上大放異彩。

今年台灣在CES新創企業創意和創新成果的旗艦展示區（Eureka Park）設有TTA（Taiwan Tech Arena）館。其中，工研院技術處為了鼓勵科專法人團隊勇於新創，以新創帶動台灣經濟動能與多元新興產業發展，2021年成立TREE計畫，這次也在TTA館中展出16家台灣科專新創團隊。

16家團隊包含七家法人技術團隊及九家新創公司，領域涵蓋半導體、衛星通訊及資安、人工智慧、智慧生活及生技醫療等，其中又以生技醫療相關的題目較與消費市場貼近，而獲得市場關注。福寶科技、創淨科技以及德芙生醫就是生技醫療相關的成功案例。

福寶科技團隊開發「肌力寶-NimBO」，可客製化智能訓練，設計來適用多種適應症。福寶科技產品經理卜悅茹（Ruby Pu）表示，福寶科技去年已拿到台灣衛福部的認證，看好長照中心與護理之家的復健市場相當龐大，再加上居家遠距醫療市場，目前已簽署兩份合作備忘錄。

她分析，其中一個是與聖地牙哥的連鎖復健診所合作，診所看中了NimBO數據化圖表有助於患者自費療程的推廣，將進行六個月場域測試與商業模式驗證；另一個則是與緯創資通德州的Wistron GreenTech，洽談作為美國倉儲發貨與維修售後服務據點。

新冠疫情也帶動了生技醫療相關產業，尤其又以消毒類型的產品最與消費者貼近。台灣的創淨科技專利技術曾榮獲WHO世界衛生組織列為全球對抗新冠病毒創新科技，相關產品曾二度獲CES創新獎。在國際市場上，除了將e立淨家電及生技系列產品，成功於美國電商平台及實體通路上架及銷售，也將布局工商機於商業市場（B2B）中。

創淨科技是工研院材化所創建的公司，利用全球首創的電化學模組，以水為原料，製造出不需添加化學藥劑的抗菌液。（記者江碩涵／攝影）

創淨科技美國業務代表高熙翔（Jericho Kao）表示，創淨科技是工研院材化所創建的公司，利用全球首創的電化學模組，以水為原料，製造出不需添加化學藥劑的抗菌液，可快速製造高容量多型效消毒水，客群包含畜牧、水產養殖、旅館及診所等，成功轉型。

德芙生醫則特別強調本身的產品與市場上的區隔。德芙生醫科技總經理賴治坊表示，德芙將原用於癌症 藥物包覆材料的技術，進一步開發獨特的MMpH+專利與配方技術，補充人體皮膚膠原蛋白。人體試驗顯示受測者在28天後，可平均增加30%膠原蛋白，是目前市場上除了侵入式醫美療程外，其他保養產品不容易達到的目標。

他說，德芙生醫產品2022年榮獲比利時世界品質評鑑大賞最高榮譽特級金獎，以及多項全球最高標準的法規認證，成功取得歐盟27國市場入場券。德芙生醫投資人暨北加州台灣工商會前會長張啟偉（Allen Chang）表示，他看好德芙生醫產品抓住了市場趨勢，將加緊力道將產品在美國深耕推廣，如今已與多家零售通路接觸洽談銷售，消費者若有興趣，很快就能在零售通路上看到德芙生醫的代表作。

德芙生醫強調本身的產品與市場上的區隔，將原用於癌症藥物包覆材料的技術，用在生醫產品上。（記者江碩涵／攝影）

除了TREE計畫內的生技醫療團隊外，已從工研院「畢業」的精拓生技（CancerFree Biotech）這次也在TTA館中展出體外癌症藥物檢測。精拓生技創辦人暨執行長陳柏翰（Po Chen）也曾經參加由Tim Draper主持的「Meet the Drapers」矽谷知名新創募資實境秀，並獲得100萬元的投資。

陳柏翰表示，癌症一直是國人十大死因之首，即便現代醫療已有較高的治癒率，憾事仍持續在生活中發生，要透過血液取得患者體內的癌症細胞並於人體外培養癌細胞 ，是非常困難的。