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101公路周遭 聖他克拉拉縣發布撤離警告

記者江碩涵／聖縣報導
聖他克拉拉縣對101公路附近發出撤離警告。（聖他克拉拉縣府提供）
聖他克拉拉縣對101公路附近發出撤離警告。（聖他克拉拉縣府提供）

近來北加灣區氣候不穩定，暴風雨已對大眾財產造成許多風險。本周即將又有大氣河流降臨，聖他克拉拉縣府9日下午針對居住在101公路和靠近南灣吉爾洛Bolsa Rd.附近的居民發出撤離警告。

聖縣表示，持續不斷的冬季風暴給灣區帶來了強風及豪雨，這些不尋常的降雨量造成的影響包括土壤水分接近飽和，小溪、溪流和河流超過洪水位，低窪地區容易發生水災，道路交界處也有危險。聖縣表示，石頭和沈積物從山坡上移位的風險也隨著風雨增強而增加，在強陣風期間，駕駛車輛變得棘手，特別是對於高底盤車輛，包括應急車輛，因此呼籲民眾居住在危險地區最好先撤離。

撤離警告地區包括:

Hwy 152以南, Hwy 101以東

Pacheco Pass (Hwy 152)以南以及 Hwy 101以東

Luchessa Ave. 以南以及Thomas Rd.以東

Santa Teresa Blvd. 以東，至 Castro Valley Rd.

Castro Valley Rd. 以北，至 Luchessa Ave.

Hwy 25 以北，在 Hwy 101 和 Bloomfield Rd. 之間

Bloomfield Ave. 以西，在 Hwy 25 & Pacheco Pass (Hwy 152)之間

Hwy 101 以東，至Pacheco Pass (Hwy 152)

聖縣表示，收到撤離通知的居民應集合家庭成員與寵物，並準備好個人用品、重要文件、處方藥物、換洗衣物以及不易腐壞的食物、飲用水、備用電池、手電筒和手機充電器，準備好隨時撤離至安全處。

聖縣鼓勵社區民眾，如果沒有必要請不要出門，不要靠近河床，河道以及湍急的水流。如需知道更多冬季風暴詳情，請查詢網站www.PrepareSCC.org/Flood。

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