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「差1毫秒」 東灣遭駕車故意衝撞 67歲男險喪生

記者劉先進／艾姆瑞維爾報導
67歲的男性受害者索別贊斯基，被一女子開小貨車故意撞擊，原因不明。（視頻截圖）
67歲的男性受害者索別贊斯基，被一女子開小貨車故意撞擊，原因不明。（視頻截圖）

東灣艾姆瑞維爾（Emeryville）一個購物中心的停車外，最近發生一起暴力襲擊案件。67歲的男性受害者索別贊斯基（Krzysztof Sobieszczanski），被一女子開小貨車故意撞擊，原因不明。他頭部有十吋的傷口，身上有擦傷，腿上也有瘀傷。他的女兒桑托斯（Alexandra Santos ）形容說，事件很瘋狂，「如果出現一毫秒的差別，我父親就不會活下來。」

艾姆瑞維爾警方正在調查此事，希望找到肇事司機。

KTVU報導說，5日下午6時30分左右，在艾姆瑞維爾的Emery街的Nordstrom Rack商場停車場上，身為家庭裝修工人的索別贊斯基，準備停好豐田Tacoma車。這時，他注意到，一個開小貨車的女子，也準備停下。他決定到另一個停車位，給女子這輛車大一點的停車空間。

67歲的男性受害者索別贊斯基，被一女子開小貨車故意撞擊，原因不明。（視頻截圖）
67歲的男性受害者索別贊斯基，被一女子開小貨車故意撞擊，原因不明。（視頻截圖）

索別贊斯基從皮卡車上下來，但隨後意識到忘了帶手機，就回到卡車上拿，再向商店走去。忽然之間，開貨車的女子加速向他衝過來。「她開車撞上了我，速度非常快。」

67歲的男性受害者索別贊斯基，被一女子開小貨車故意撞擊，原因不明。（視頻截圖）
67歲的男性受害者索別贊斯基，被一女子開小貨車故意撞擊，原因不明。（視頻截圖）

在撞擊中，索別贊斯基受傷，頭上有十吋的傷口，身上有擦傷，腿上也出現瘀傷。他說，目前移動很困難，頭部的疤痕裂開了，非常明顯。

索別贊斯基還不清楚女子撞人的動機。他說，自己並未從女子手中搶走任何停車位，且兩人沒有爭吵或交談。「我沒有妨礙她，也許她急著要去某個地方，我不知道。」他說，開車的女子在停車場會威脅他人安全。「在停車場，你不能瘋狂地開車。因為不只是我在停車場，很多人步行經過。」

索別贊斯基的女兒桑托斯說，事情很煩狂，如果出現一毫秒的差別，父親就不會活下來。毫無疑問，女子故意撞傷他父親、且無緣無故，「她跟著我爸爸，來到他身邊，開車撞人。」

警方正在密切查找肇事女子。尋找的車型是，老式的白色道奇Caravan或2000多功能休旅車Plymouth Voyager，女子有可能面臨用致命武器攻擊和肇事逃逸的指控。任何認識小貨車的司機或認識駕駛上述車輛的女子，可與警方聯繫。

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