NBA／三分球太弱 勇士不敵魔術2連敗

蘭姆得到生涯最高的26分。（記者劉先進╱攝影）

維金斯、伊古達拉復出的金州勇士 ，7日晚以101比115不敵奧蘭多魔術，遭遇兩連敗。蘭姆（Anthony Lamb）得到全隊最高、也是生涯最高的26分。而維金斯從12月3日右內收肌緊張後，時隔一個月復出，他12中4得到12分，波爾21分。

格林得到5分5籃板6助攻，迪文森佐(Donte DiVincenzo)15分8籃板3助攻。魔術的新秀狀元班凱羅(Paolo Banchero)入帳25分5籃板3助攻1抄截，瓦格納(Franz Wagner)24分，安東尼 (Cole Anthony)替補得到16分。

湯普森在賽前熱身時，忽然離場。教頭柯爾說，湯普森左膝酸痛，出於預防性的原因，決定讓他休戰。沒有庫明加，懷茲曼等替補側翼和中鋒，勇士高度明顯不夠，讓對手在內線予取予求。魔術油漆區得分52分，整整比勇士多出26分。勇士大半場都在苦苦追趕比數。三分投出58中18、僅僅31%的命中率，全場88中33，命中率只有37.5%。投得爛，還讓對手內線多得分，是輸球原因之一。

蘭姆手感火熱，上半場就得到22分，全場投進五個三分，砍下26分8籃板4助攻2抄截，但下半場三分四投零中，只有四分進帳。

柯爾稱讚說，蘭姆表現得很好。他用三分球讓勇士在比賽初期保持領先，給了球隊贏球的機會。「球隊打得不大好，但我喜歡大家在半場時的狀態。我們基本上在場上緊追不捨。當時只差三、四分，蘭姆在上半場用他的投籃讓我們有一線希望。」

維金斯時隔一個月復出，入帳12分。（記者劉先進╱攝影）

蘭姆說，自己的上半場表現很好，「在過去的一段時間裏，我有過很多精采的上半場，但如果能夠鎖定、完成比賽，對我將是一個更大的進步。我們有一群以身作則的球員，他們的狀態可以持續整場比賽，打出了很多關鍵球，能夠看著他們或找到我需要的任何東西，我想，我自己能夠克服這個障礙。如果你是在上半場投籃並命中空位的人，隊友會在下半場給你助攻，我得到了一堆空位，但只是沒有像上半場那樣投中。」

波爾得到21分。（記者劉先進╱攝影）

勇士三分出手58次，命中率不高。柯爾說，球隊沒能很好地緊貼比分，對手的防守很好，而勇士的轉移球不太好，進攻很難打開。「如果他們始終緊跟進攻者，而你不能打到籃底下，只能在外圍將球倒來倒去，投射不太理想的三分球，進攻很困難。當你有球員回歸時，把他們契合到陣容中從來都不容易。會導致不同的輪換陣容出現一點轉變，而且陣容會有一些生鏽，這是一個艱難的夜晚。」

柯爾還稱讚說，整個晚上，魔術是更有侵略性的球隊，「感覺他們在向我們發起進攻，而我們卻沒有什麼反應。大家不能讓觀眾進入狀態，不能產生很大的比賽動力，他們控制了整場比賽。」