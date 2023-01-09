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思科大裁員 灣區已減近700人

編譯組／灣區7日電
思科開始裁員，近700個灣區科技職位被削減。（美聯社）
思科開始裁員，近700個灣區科技職位被削減。（美聯社）

思科（Cisco）在去年底宣布將進行裁員後，灣區這家堅挺的電信公司目前證實，它已經在灣區削減了近700個職位，這包括在舊金山公司的80個職位。 

根據提供給媒體SFGATE的「員工整頓及再培訓通知」（WARN Notices），作為其在11月宣布的 「有限業務重組」舉措的一部分，這家科技公司在12月總共裁減了673名員工。

這次重組還包括減少其房地產投資組合，除了舊金山的公司受影響外，還波及其聖荷西總部和密爾比達公司的技術和商業區塊。在其總部有371名員工受到影響，包括兩名思科副總裁。密爾比達公司被解雇的主要是工程師和技術人員，共有222名員工（包括一名副總裁）被裁。

思科發言人布倫（Robyn Blum）在11月告訴SFGATE，裁員不是 「為了減少我們的勞動力」。事實上，她在一份電子郵件聲明中稱，「在本財政年度結束時，我們的員工數將與我們開始時大致相同。」

目前還不清楚思科是否會進行更多輪的裁員。在11月的通知中，該公司說它將在全球範圍內裁減4000多名員工。根據美國證券管理委員會（SEC）去年7月的一份文件，其全球員工有52%以上在美國之外。

雖然這些裁員是在11月宣布、一個月後發生的，但裁員發生之前的一周，對科技界來說也是特別艱難的：Salesforce（及其子公司Slack和Tableau）宣布它將對其員工進行大整頓，而亞馬遜確認它將裁減約1萬8000個工作崗位（這是大型科技公司中報告的最大一輪裁員）。

裁員 重組 灣區

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