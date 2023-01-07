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盜竊害關5店？ Walgreens藥房損失 財務長認誇大

編譯組／舊金山電
Walgreens藥房財務長承認，他們可能誇大了零售盜竊的威脅。（美聯社）
Walgreens藥房財務長承認，他們可能誇大了零售盜竊的威脅。（美聯社）

舊金山嚴重的零售盜竊問題，是造成前地檢長博徹思（Chesa Boudin）被罷免的一個導火線。連鎖藥房Walgreens一名高層日前承認，組織性零售盜竊的威脅有被誇大的嫌疑。

Walgreens財務長奇歐（James Kehoe）5日在財報電話會議上承認，商店因盜竊造成的損失沒有想像中那麼嚴重。他說：「我們去年可能哀嚎得過份了點。」

奇歐表示，雖然去年有3.5%的商品從貨架上「消失」，但虧損似乎已趨於穩定。他進一步指出，過去兩年，Walgreens加強了商店保安，雇用了更多私人保全人員，並將商品鎖進櫃子。不過，他也表示，事實證明這個作法並沒有太大的效果。

奇歐說，公司花非常多的金錢打擊盜竊犯罪，但聘請的私人保全能做的很少，他們最多只能拘留竊賊和打電話報警處理。

奇歐說：「我們去年第一季度加強了商店的保安工作，但實際上投資得太多。」他補充，公司現在已不再增加保全人員，改為開始增加與執法單位的合作。

舊金山2021年10月公布的數據並不支持Walgreens因為盜竊事件迫使他們關閉五家分店的說法。數據顯示，從2018年到2021年商店關閉為止，這幾家分店平均每月會發生兩起入店行竊事件。

竊賊在舊金山一家Walgreens藥房肆無忌憚搶走大量商品的影片在網路上瘋傳，這家位於海耶斯谷（Hayes Valley）的Walgreens現在已關店。

由於舊金山Walgreens藥房仍要求市府增派巡邏警力，一些零售業觀察家因此對Walgreens盜竊案有所減少表示困惑和懷疑。不過，一位專家將這些數據視為Walgreens正在逆轉劣勢的跡象。

防止損失軟體公司ThinkLP資深總監薛波德（Tony Sheppard）表示，在和數百位零售客戶的談話中，他發現，猖獗的商品搶劫仍然是一個非常令人擔心的問題。他指出，聯邦最近通過INFORM法案，要求電子商務市場驗證銷售大量貨物賣家的合法性。

聖他克拉拉大學零售管理研究所主任卡利安南（Kirthi Kalyanam）對奇歐的說法做出了兩種可能的解釋，一是Walgreens可能高估了去年「消失」商品的數量，要麼就是正確預估了損失金額。

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