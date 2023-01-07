我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

布里德沒收到風暴警報？氣象局打臉「一周前已示警」

編譯組╱舊金山電
布里德稱上周沒收到氣象局風暴警報。氣象局反駁。（電視新聞截圖）
布里德稱上周沒收到氣象局風暴警報。氣象局反駁。（電視新聞截圖）

舊金山市長布里德（London Breed）日前指責國家氣象局（National Weather Service），稱其新年前夕的暴風雨預告誤導城市官員，使其產生虛假的安全感。次日氣象局反擊，聲稱它給舊金山相當充分的警告，而且提前一周多。

布里德在3日下午的緊急新聞發布會上說：「我們得到的印象是，我們可以預計（那個周末）連一吋的雨水都不會有」，「我們所掌握的信息不足以幫助我們來做好準備應對這一問題」。

但是，根據與媒體The Standard共享的通信，國家氣象局早在12月21日就提醒當地官員和廣播媒體 「一個重大雨天將帶來巨大的影響和危險的狀況」。

國家氣象局發言人布坎南（Susan Buchanan）說，預報員甚至通過電子郵件向市長辦公室發送每日簡報，並出席去年12月28日的虛擬全市除夕規畫會議。

去年12月29日，國家氣象局將舊金山新年前夜的大雨威脅等級提高到高等級，預測將有2至3吋的降雨，周邊地區可能達到6吋。然後，在大規模風暴到來的前一天，它警告說：「這將是一個動態和強大的系統。預計雨量將加強，今晚到新年前夕的中午將出現大雨」。

1月4日晚上，舊金山應急管理局（SFDEM）一位發言人告訴The Standard：「國家氣象局是一個重要和有價值的合作夥伴，我們要感謝他們敬業的工作人員所做的一切。這是一項艱巨的工作，他們做得很好，具有令人難以置信的專業精神。作為應急管理人員，在共同準備、應對和恢復與天氣有關的事務之際，我們常常並肩作戰」。

「我們意識到，以前的聲明被視為對我們的合作夥伴的批評」，應急管理局的聲明補充說。「這不是發表評論的本意。評論只是想說明，我們在新年前夜得到的降雨量超出預測的水平，許多公務員迅速匯攏起來，一起對這次的重大風暴狀況作出了回應」。

自3日的新聞發布會以來，舊金山市已在Folsom街和17街部署風暴屏障，那裡出現一些最嚴重的洪淹狀況。

市政府官員要求居民聯系非緊急熱線311來報告水災，但只有在生死攸關的緊急情況下才撥打911。

國家氣象局於4日上午4時在舊金山發布了洪水警報，該警報持續到5日下午4時。

舊金山 風暴 洪水

上一則

聖縣人口販賣 每周達2700人 灣谷交通局擴大駕駛培訓 識別受害者

下一則

馬兆明卸任：盡己所能 無愧社區 稱將暫時放慢腳步、投入家庭

延伸閱讀

強烈風暴過後 金山華裔社區互助互愛

強烈風暴過後 金山華裔社區互助互愛
郭華健就職連任估值官 布里德監誓

郭華健就職連任估值官 布里德監誓
金山市府將撥3000萬 助亞裔社區組織購置物業

金山市府將撥3000萬 助亞裔社區組織購置物業
清潔工抗議遭推特「突然解雇」 金山官員聲援

清潔工抗議遭推特「突然解雇」 金山官員聲援
布里德展望明年：公共安全放首位、嚴打毒品犯罪

布里德展望明年：公共安全放首位、嚴打毒品犯罪

熱門新聞

優勝美地官員確認聖荷西夫婦在巖石滑坡中喪生。（美聯社）

優勝美地巖崩 185噸巨石砸車…聖荷西夫婦遇難 妻疑為華人

2023-01-02 15:28
灣區4日又將出現另一場強烈的大氣河風暴。圖為灣區101公路淹水的情形。（美聯社）

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

2023-01-03 13:31
美聯航增加飛往中國的航班。（舊金山國際機場）

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

2023-01-01 10:35
家住阿拉莫的華人Daniel說，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛獸」，衝走家中的圓木，以及木頭台階。這是阿拉莫40年來遭遇的最大洪水。（圖：讀者提供）

40年來最大…灣區「洪水猛獸」 衝進華人後院

2023-01-02 13:42
科技公司執行長莫任諾竟然在女廁猥瑣偷窺。（山景城警方提供）

科技公司執行長女廁猥瑣偷窺遭逮

2023-01-03 19:53
加州州長紐森4日上午宣布加州進入緊急狀態。圖為大量舊金山民眾開車排隊等待領取沙包的情形。（美聯社）

超強風暴來襲 加州進入緊急狀態 多地區傳停電

2023-01-05 02:20

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成