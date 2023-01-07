布里德沒收到風暴警報？氣象局打臉「一周前已示警」

布里德稱上周沒收到氣象局風暴警報。氣象局反駁。（電視新聞截圖）

舊金山 市長布里德（London Breed）日前指責國家氣象局（National Weather Service），稱其新年前夕的暴風雨預告誤導城市官員，使其產生虛假的安全感。次日氣象局反擊，聲稱它給舊金山相當充分的警告，而且提前一周多。

布里德在3日下午的緊急新聞發布會上說：「我們得到的印象是，我們可以預計（那個周末）連一吋的雨水都不會有」，「我們所掌握的信息不足以幫助我們來做好準備應對這一問題」。

但是，根據與媒體The Standard共享的通信，國家氣象局早在12月21日就提醒當地官員和廣播媒體 「一個重大雨天將帶來巨大的影響和危險的狀況」。

國家氣象局發言人布坎南（Susan Buchanan）說，預報員甚至通過電子郵件向市長辦公室發送每日簡報，並出席去年12月28日的虛擬全市除夕規畫會議。

去年12月29日，國家氣象局將舊金山新年前夜的大雨威脅等級提高到高等級，預測將有2至3吋的降雨，周邊地區可能達到6吋。然後，在大規模風暴 到來的前一天，它警告說：「這將是一個動態和強大的系統。預計雨量將加強，今晚到新年前夕的中午將出現大雨」。

1月4日晚上，舊金山應急管理局（SFDEM）一位發言人告訴The Standard：「國家氣象局是一個重要和有價值的合作夥伴，我們要感謝他們敬業的工作人員所做的一切。這是一項艱巨的工作，他們做得很好，具有令人難以置信的專業精神。作為應急管理人員，在共同準備、應對和恢復與天氣有關的事務之際，我們常常並肩作戰」。

「我們意識到，以前的聲明被視為對我們的合作夥伴的批評」，應急管理局的聲明補充說。「這不是發表評論的本意。評論只是想說明，我們在新年前夜得到的降雨量超出預測的水平，許多公務員迅速匯攏起來，一起對這次的重大風暴狀況作出了回應」。

自3日的新聞發布會以來，舊金山市已在Folsom街和17街部署風暴屏障，那裡出現一些最嚴重的洪淹狀況。

市政府官員要求居民聯系非緊急熱線311來報告水災，但只有在生死攸關的緊急情況下才撥打911。

國家氣象局於4日上午4時在舊金山發布了洪水 警報，該警報持續到5日下午4時。