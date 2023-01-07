馬兆明卸任：盡己所能 無愧社區 稱將暫時放慢腳步、投入家庭

馬兆明在任期最後，與市議會中推動三項立法通過。（記者張曼琳／攝影）

舊金山第四區華裔 市議員馬兆明（Gordon Mar）在去年11月選舉中，意外以460票差距敗選，輸給挑戰者殷嘉立（Joel Engardio）。馬兆明將在8日中午卸任第四區市議員。卸任前夕，馬兆明在其市政廳的辦公室接受本報記者專訪。他表示，在整個競選過程中，盡其所能、無愧於社區，坦然面對敗選結果。他透露，會暫時放慢腳步，把更多的時間投入家庭，但他不會因此與社區脫節，會繼續尋求機遇，再次參選服務於眾。

任期最後 推動三項立法

在6日的專訪中，見馬兆明正在辦公室進行最後的收尾工作。他表示，在12月參加的最後一次市議會中，其參與主導的最後三項立法，得以獲得通過，令他感到十分欣慰。

三項立法包括，近大洋灘（Ocean Beach）的Great Highway在周末和節假日在未來3年，成為步行者、單車人士的綠色無車道、保護軍人雇員立法以及Parkside圖書館歷史地標立法。馬兆明說：「我非常高興，在我（任期）結束前的兩個月內，盡我所能推動最後三項立法的通過。」

馬兆明表示，落選給予他一個意想不到的可以休息的機會。過去四年的市議員工作，以及十幾年前作為社區和勞工倡導者的工作為「接連不斷」，在過去很長的一段時間裡，令他保持著長期的高壓工作。因此對他來說，現在是一個可以讓他「花一點時間來弄清楚未來方向，和停下來思考下一個角色」的機會。

他還透露，女兒將在今年春天在洛威爾高中（Lowell High School）畢業。他也想在女兒離家上大學前，與女兒和妻子共度家庭時光。同時，他也會重新「拾起」在成為市議員前為社區和勞工運動的工作，也會利用多年積累的經驗，尋求機遇再次參加民選官員競選。

「我認為這對華裔以及亞裔 社區來說非常重要。我們要確保在市議會、州眾議會這樣的重要機構中，擁有代表我們社區的強有力的領導者，」馬兆明表示，有不少他的支持者鼓勵他在明年參加州眾議員競選，以接替現任州眾議員丁右立（Phil Ting）確保該席位有亞裔人士擔任。他將進一步與其支持者商討，再做出是否將參選的決定。

堅持原則 不參與罷免 運動

馬兆明的挑戰者殷嘉立在競選廣告上稱，馬兆明支持被罷免的地檢長博徹思和前教委。廣告中寫道馬兆明「反對洛威爾高中擇優錄取」作為其競選宣傳材料。對此，馬兆明回應：「我並不後悔因為沒有參與支持罷免而敗選。」

他表示，即便可以重新選擇，他還是會堅持原則不參與任何罷免運動，除非被罷免的公職人員存在明顯非法活動或不當行為。

馬兆明說：「在去年地檢長和教委罷免中，沒有存在（明顯非法活動或不當行為）這樣的狀況，但是我也認同社區對教委會和地檢長的擔憂和支持罷免的強烈情緒。」

馬兆明認為，比起罷免，以更具建設性方案支持學校，並在社區和城市制定新的公共安全計畫，是更好更有意義的解決問題的方式。

同時，馬兆明表示，他為任職四年間其辦公室做出的工作和成就感到非常的自豪。也認為本次的選舉結果「更多地反映了該市居民的情緒，社區中的很多人和選民，對眾多不同的事物感到沮喪，對市府感到失望。選民只想看到市府能有所改變，我覺得這是（落選）的最大原因。」

舊金山為加州所有城市中，華裔和亞裔居民所占比例最高的城市。但在馬兆明落選後，11名市議會成員中，只有陳詩敏（Connie Chan）一名亞裔市議員，亞裔影響力明顯削弱。

對此，馬兆明認為：「這是一個需要關注的問題，展望未來兩年和2024年選舉，研究如何增加亞裔代表性非常重要」，也指出，他將積極支持陳詩敏。

他還表示，選區包括華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）、第11區市議員（Ahsha Safai）安世輝，以及第九區市議員盧凱麗（Hillary Ronen）任期將滿，在這些選區中有非常重要的華裔或亞裔社區的存在，選出可代表亞裔聲音的官員至關重要。