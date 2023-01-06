矽谷中文學校 連2年評鑑「最優」

矽谷中文學校台灣華語文學習中心連續兩年獲得僑委會評鑑最優。（寇惠風提供）

僑委會2022年起辦理「台灣華語文學習中心設置計畫」，共有43所台灣華語文學習中心在歐美地區發展。2023 年新、續設立的台灣華語文學習中心計有66所，包含美國54所、歐洲12所。而為鼓勵辦學績優的學習中心，2022年計有10所台灣華語文學習中心獲評鑑績優，其中最優者包括灣區的矽谷 中文學校，以及其他區域的華府台灣學校、新海中文學校、華夏中文學校等。優良者則有匈牙利玉山中文學校、Tizzy的中文樂教室、維華中文學校、爾灣中文學校、聖瑪利諾中文學校及書硯藝術文化學校。特別的是，矽谷中文學校台灣華語文學習中心是全球唯一，連續兩年獲得僑委會評鑑最優。

僑委會表示，這次被評為「最優」的4所學習中心皆發展各自經營特色，具備優勢足為典範。例如，「華府台灣學校」文化課程深具台灣味，辦理中秋節土地公和鄭成功博餅活動、台灣原住民日、台灣冬至做湯圓等，而且招生 行銷通路多元，透過大學社團、社區圖書館、與日本語言學習學院建立策略聯盟，以及與當地電視台合作拍攝宣傳短片等深入主流宣傳。「新海中文學校」行銷推廣策略靈活，辦理各式大型宣傳活動時邀請主流政要出席，發布中英文新聞稿及邀請英文報記者採訪，達致良好宣傳成效。「矽谷中文學校」於FUHSD公立高中學區成人學校開課，提供示範教學及教材展示，並有效結合僑委會教學資源擴大教學成效。「華夏中文學校」積極參與並協辦台灣華語文學習中心研討會及相關活動分享經驗，招生活動也結合主流社會，並與當地圖書館合作辦理。

矽谷中文學校台灣華語文學習中心負責人寇惠風5日指出，矽谷中文學校台灣華語文學習中心在2021年獲得僑委會評鑑為全球最優的四校之一，現在再次獲得僑委會2022年評鑑最優，實在感到萬分榮幸，「感謝僑委會看到矽谷中文學校台灣華語文學習中心全體老師及行政志工們在過去的一年所做的努力與付出。2022暑假開始，我們積極與本地高中學區成人學習合作辦理華語文課程，使用僑委會提供的正體字教材，提供經驗豐富的教師及行政人員，許多矽谷地區經理人及工程師們報名上課，受到社區民眾的歡迎。」

他表示，僑委會特別為台灣華語文學習中心提供的成人教材及線上輔助教學平台，讓中心的課程非常充實。目前金山灣區已有六校獲得僑委會的審核通過，辦理台灣華語文學習中心的課程，全部都使用相同的教材，2023年續辦有四校：矽谷中文學校、小狀元教育學苑、斯郡牡丹中文學校、北加州台灣會館。2023年新辦有兩校：北加中華文化學習中心、愛飛揚中文學校。希望有興趣的朋友洽詢六所學校，就近報名上課。