灣區媽媽教室 藍帶主廚教廚藝

生酮麵包卷。（金山灣區「媽媽教室」提供）

金山灣區 「媽媽教室」受到新冠疫情 影響，舉行免費網路講座已達整整三年，隨著疫情減緩，2023年首度恢復實體講座，第一場講座由藍帶主廚廖若庭示範三道菜，教導大家如何做出易做、美味、愈吃愈瘦的健康新料理。

金山灣區「媽媽教室」創辦人高玉麗表示，希望藉由金山灣區「媽媽教室」的實體課程，繼續深化服務僑社、提升互動機會，藉由面對面也能提升講座、課程的品質，讓更多人可以實體參與活動，加入僑社活動。

她表示，第一場活動為「逢年過節如何吃？專家示範三道易做、美味、愈吃愈瘦的健康新料理」，菜色包括「巴西芝士泡芙」、「生酮麵包卷」以及「原食三明治麵包」。活動將邀請藍帶主廚廖若庭（Miggi Demeyer）主講，教導大家如何可以吃多、吃好又不怕胖，讓僑胞們可以吃得滿足、吃得健康。其中將示範生酮飲食減肥原理、原始人減肥飲食法以及無麩質料理（gluten free）。

原食三明治麵包。（金山灣區「媽媽教室」提供）

廖若庭大學主修舞蹈，曾是舞者及舞蹈老師，後來在醫藥界從事治療用藥的藥品行銷十年，熱愛美食 與葡萄酒。她在2008年以最高榮譽畢業於加州廚藝學院（法國藍帶廚藝學院分校），第一本著作為「Miggi上菜！好酒、好菜、好時光，跟著藍帶廚酒師世界辦桌」，2012年在台灣出版， 廣泛介紹了包括中國菜色等世界菜餚、基本葡萄酒搭配菜的秘訣、西方的烹飪技術以及要如何成功辦一場宴會。

藍帶主廚廖若庭將在金山灣區「媽媽教室」首場實體課程，示範三道美食。（金山灣區「媽媽教室」提供）

廖若庭2013年通過世界葡萄酒大師協會（Court of Master Sommelier Certified）的侍酒師認證書。她是一位電視及廣播節目主持人，同時也是活躍的英文雙語講師、廚藝教師和餐飲業葡萄酒顧問，並為報紙及美食雜誌撰寫葡萄酒及美食的文章。2017年與美國Top Chef電視名廚Mei Lin一起受美國企業邀請在紐約及舊金山主持各100人食物與葡萄酒活動。

她曾在舊金山灣區餐廳「味道成都」擔任葡萄酒顧問及撰寫酒單，同時也是Miggi頂級酒莊品酒行、廚藝教室、烹飪及品酒教學的負責人，並擔任優視頻道電視節目「 舞動酒香」主持人等。