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家族為遺產反目 專家：看多了

記者李榮／灣區報導
林穎華經常在社區舉辦講座，分享經驗。（林穎華提供）
林穎華經常在社區舉辦講座，分享經驗。（林穎華提供）

世界日報與紐約人壽將聯合於2023年1月14日（周六），在桑尼維爾舉辦「經濟動盪下財稅規畫新策略」講座，邀請財務規畫專家以及律師等業人士，分析當前的經濟局勢與稅務改革之下的應對方案，以及常見的財務規畫誤區。活動主辦方、紐約人壽高端財務規畫顧問林穎華指出，多年的從業經驗發現，許多華人辛苦了一輩子累積大量財富，但最終自己沒享受到多少，卻反而好像一生都在替國稅局打工，又或者家族後代為遺產反目，令人不勝唏噓。

「分遺產時，家族間出現紛爭太常見了！」林穎華表示，先前就遇上一個案例，老人家的資產都在為數不少的房產上，但生前沒有做任何規畫。結果兄弟姐妹之間對於房產的處理意見不合，也讓手足之間有了嫌隙，吵到不可開交。特別是因為該案件中，遺產總額已經超過了免稅額，家族手上的現金又不足繳稅，導致處理起來更顯複雜，「人已經去世了，當務之急是要處理後事、請律師走法庭認證。有時候老人家留下來不是很少的錢，規畫更要早作。畢竟，沒有人知道明天會發生什麼事！」

林穎華也表示，華人社會的財務規畫問題中，另一種常見的典型案例是嫁娶之後引發的紛爭。她舉例，不久前碰到一個案子，疫情時有一位男子過世，房子與財產理論上就歸給了太太。然而，因為男子其中一套房子的首付是男子父母幫的忙，父母主張收回款項，引起了與媳婦之間的紛爭。尤其是該房產是男子結婚前所購，之後貸款又是夫妻兩人一起繳納，且結婚時間已久、財產難以釐清，增添複雜度。最後導致雙方才辦完喪事就撕破臉，各找律師打官司，也等於是家庭的悲劇。

另外，林穎華也表示，許多華人辛勤工作、很會存錢，但是到了退休年齡才發現，401k與IRA內的退休金數目太大，一拿出來要繳很多的稅。但是，國稅局又有最低取款的要求，「錢太多，要怎麼合理省稅也是一門學問！」

林穎華指出，華人社區中經常碰到遺產、財務分配，以及退休金規畫的問題。事實上，理財不僅是要累積資產，更要有策略地分配規畫，善用不同的工具，並且趁早執行，避免日後發生遺憾與爭議。紐約人壽高端規畫團隊經常受邀在社區舉辦知識性講座。高端規畫團隊有專業的律師、會計師、高端規畫顧問幫助華裔精准衡量最優化合適的規畫方向。

紐約人壽表示，當天共有三場講座與QA的問答時間。第一講由律師科爾（Violet Cole）主講，主題包括：全球經濟動盪和財富新方向；信託設計與財富保護的深度解讀；不同方式持有房產的利弊詳解；新稅務改革下財富傳承方向詳解。

第二講由紐約人壽高端規畫部副總裁Tony Li負責，重點分別為：新退休金稅務改革法案要點的深度解讀；退休金稅改後的退休金規畫方向；退休金稅改後所面對傳承的稅務隱患詳解。

第三講由林穎華主講。主題為通貨膨脹經濟動盪對資產配置的影響；退休金稅改後高資產傳承的實例分析；美國房地產持有者的財務規畫案例詳解；美國人持有海外房產和股權的問題。

世界日報與紐約人壽合辦的「經濟動盪下財稅規畫新策略」講座時間：2023年1月14日（周六），10時15分入場。10時45分至12時45分講座。地點：595 Lawrance Expressway, Sunnyvale, CA 94085。有興趣的讀者可洽世界日報財稅講座報名專線：650-692-9936。

退休金 華人 世界日報

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