支持者：不讓阿拉米達縣新地檢長普萊斯成博徹思第二

阿拉米達縣新地檢長普萊斯的支持者表示，不會讓普萊斯成為第二個博徹思。（取自臉書）

在阿拉米達縣進步派新地檢長普萊斯（Pamela Price）2日宣誓就職前幾分鐘，她的支持者在長期維權人士戴維斯（Angela Davis）的帶領下，發出了嚴正警告：別讓普萊斯像前舊金山 地檢長博徹思 那樣被罷免 下台。

78歲的戴維斯是一位作家、維權者、監獄廢奴主義者，因為反對越戰為美國人所熟知，深受新一代種族正義人士的喜愛。她2日在屋崙的加州宴會廳（California Ballroom）告訴數百名普萊斯的支持者，她全心全意支持普萊斯，但看到舊金山灣另一邊發生的事，她知道普萊斯無法憑一己之力戰鬥。

去年，舊金山選民罷免了博徹思。博徹思曾呼籲推動普萊斯提倡的多項刑事司法改革，儘管他有缺點，卻成了舊金山所有弊病的代罪羔羊，因為和許多首次擔任公職的人一樣，他沒有建立一個政治聯盟在背後保護他免受攻擊。

罷免博徹思的不僅僅是共和黨人，一些較保守的民主黨人也捐款支持罷免運動。舊金山紀事報（Chronicle）指出，博徹思主要是敗在民主黨同志手中，其中包括許多進步派人士。

普萊斯的支持者擔心，同樣的事會發生在阿拉米達縣，儘管普萊斯在這次選舉中以53%的選票輕易擊敗阿拉米達縣資深檢察官威利（Terry Wiley）。作為阿拉米達縣地檢長，普萊斯的盤不光是屋崙和柏克萊，還包括較保守的城市，例如布利桑頓（Pleasanton）、利佛摩（Livermore）和東灣部分山區。

戴維斯說：「當她反對透過監禁流離失所的人、監禁那些有精神和情緒障礙的人來保障社區安全時，我們必須說服社區成員支持她。」

加州首位穆斯林參議員瓦哈布（Aisha Wahab）也表達了同樣的看法。她說：「有很多人希望看到潘蜜拉（普萊斯）失敗。我們必須把這裡每一個人當作彼此的盟友，她需要這種力量，以確保她在遇到困難時有一個可以依靠的肩膀。」

普萊斯2日對支持者說：「系統不會一天就崩潰，問題不是一夜之間產生的，也無法在一夜之間解決。這個系統並非為了改變而建立的，我們必須做得更好。」

普萊斯表示，她意識到她的政治敵人已經準備好突襲。不過，她說，她一生都在等待機會。普萊斯在寄養家庭中長大，是一名家庭暴力倖存者，也在少年監獄待過一段時間。然而，她的聰明和彈性讓她從耶魯大學和柏克萊加大法學院畢業。