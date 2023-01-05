我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

支持者：不讓阿拉米達縣新地檢長普萊斯成博徹思第二

編譯組／灣區4日電
阿拉米達縣新地檢長普萊斯的支持者表示，不會讓普萊斯成為第二個博徹思。（取自臉書）
阿拉米達縣新地檢長普萊斯的支持者表示，不會讓普萊斯成為第二個博徹思。（取自臉書）

在阿拉米達縣進步派新地檢長普萊斯（Pamela Price）2日宣誓就職前幾分鐘，她的支持者在長期維權人士戴維斯（Angela Davis）的帶領下，發出了嚴正警告：別讓普萊斯像前舊金山地檢長博徹思那樣被罷免下台。

78歲的戴維斯是一位作家、維權者、監獄廢奴主義者，因為反對越戰為美國人所熟知，深受新一代種族正義人士的喜愛。她2日在屋崙的加州宴會廳（California Ballroom）告訴數百名普萊斯的支持者，她全心全意支持普萊斯，但看到舊金山灣另一邊發生的事，她知道普萊斯無法憑一己之力戰鬥。

去年，舊金山選民罷免了博徹思。博徹思曾呼籲推動普萊斯提倡的多項刑事司法改革，儘管他有缺點，卻成了舊金山所有弊病的代罪羔羊，因為和許多首次擔任公職的人一樣，他沒有建立一個政治聯盟在背後保護他免受攻擊。

罷免博徹思的不僅僅是共和黨人，一些較保守的民主黨人也捐款支持罷免運動。舊金山紀事報（Chronicle）指出，博徹思主要是敗在民主黨同志手中，其中包括許多進步派人士。

普萊斯的支持者擔心，同樣的事會發生在阿拉米達縣，儘管普萊斯在這次選舉中以53%的選票輕易擊敗阿拉米達縣資深檢察官威利（Terry Wiley）。作為阿拉米達縣地檢長，普萊斯的盤不光是屋崙和柏克萊，還包括較保守的城市，例如布利桑頓（Pleasanton）、利佛摩（Livermore）和東灣部分山區。

戴維斯說：「當她反對透過監禁流離失所的人、監禁那些有精神和情緒障礙的人來保障社區安全時，我們必須說服社區成員支持她。」

加州首位穆斯林參議員瓦哈布（Aisha Wahab）也表達了同樣的看法。她說：「有很多人希望看到潘蜜拉（普萊斯）失敗。我們必須把這裡每一個人當作彼此的盟友，她需要這種力量，以確保她在遇到困難時有一個可以依靠的肩膀。」

普萊斯2日對支持者說：「系統不會一天就崩潰，問題不是一夜之間產生的，也無法在一夜之間解決。這個系統並非為了改變而建立的，我們必須做得更好。」

普萊斯表示，她意識到她的政治敵人已經準備好突襲。不過，她說，她一生都在等待機會。普萊斯在寄養家庭中長大，是一名家庭暴力倖存者，也在少年監獄待過一段時間。然而，她的聰明和彈性讓她從耶魯大學和柏克萊加大法學院畢業。

舊金山 博徹思 罷免

上一則

促進美中友好 精英匯頒3項大獎

下一則

金山機場 數十航班被迫取消

延伸閱讀

普萊斯 首位非裔宣誓就任阿拉米達縣地檢長

普萊斯 首位非裔宣誓就任阿拉米達縣地檢長
NBA／湖人戴維斯骨刺讓腳傷加劇 仍不想動手術

NBA／湖人戴維斯骨刺讓腳傷加劇 仍不想動手術
NBA／湖人戴維斯又成傷兵 小皇帝坦言太難打

NBA／湖人戴維斯又成傷兵 小皇帝坦言太難打
NBA／戴維斯傷勢成疑 湖人補強反獲喘息空間

NBA／戴維斯傷勢成疑 湖人補強反獲喘息空間
美想提供疫苗助遏制新冠疫情 中國恐不領情

美想提供疫苗助遏制新冠疫情 中國恐不領情

熱門新聞

發生該事件後，李嘉音（右起）立刻向桑尼維爾市長克蘭反應。（李嘉音提供）

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

2022-12-28 19:38
優勝美地官員確認聖荷西夫婦在巖石滑坡中喪生。（美聯社）

優勝美地巖崩 185噸巨石砸車…聖荷西夫婦遇難 妻疑為華人

2023-01-02 15:28
灣區4日又將出現另一場強烈的大氣河風暴。圖為灣區101公路淹水的情形。（美聯社）

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

2023-01-03 13:31
美聯航增加飛往中國的航班。（舊金山國際機場）

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

2023-01-01 10:35
家住阿拉莫的華人Daniel說，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛獸」，衝走家中的圓木，以及木頭台階。這是阿拉莫40年來遭遇的最大洪水。（圖：讀者提供）

40年來最大…灣區「洪水猛獸」 衝進華人後院

2023-01-02 13:42
大氣河風暴席捲灣區，導致東灣聖拉蒙Big 5體育用品店屋頂坍塌，所幸店內無人。（電視新聞截圖）

加州「大氣河」挾帶強風豪雨 已造成5死

2022-12-28 17:20

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪