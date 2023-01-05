2021年數據：非裔被警攔檢比例 高9個百分點

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）對該報告提供支持，以幫助加強執法部門與社區之間的信任。（取自邦塔推特）

加州 種族和身分分析諮詢委員會（California Racial and Identity Profiling Advisory Board，簡稱RIPA）發布2021年警察 攔截數據報告。該報告包含對2021年加州58個執法機構進行的，數百萬次車輛和行人攔截的分析。加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）對該報告提供支持，以幫助加強執法部門與社區之間的信任。

該委員會3日發布其關於加州警務的年度報告。加州總檢察長邦塔表示：「加州在檢查警察攔截數據方面仍然走在全國前列，」並透露：「在過去幾年，收集並分析了加州近1200萬次有警察參與的信息。」還表示：「在司法部的支持下，RIPA委員會將繼續就如何加強公共安全、執法部門與社區之間建立信任並提出建議。」他說：「我敦促所有有興趣支持加州憲法警務的人閱讀RIPA委員會的報告。」

根據報告中，在2021年加州的58個執法機構，收集了超過310萬個車輛和行人攔截的數據，相較2020年報告的數增加了8.4%。同時，在2020年和2021年收集攔截數據的18個機構中，有13個機構的攔截數字有所減少，這可能是由於新冠疫情的流行給公眾生活和執法帶來的影響。

白人或亞裔 低4和9個百分點

同時，根據2020年美國社區調查的數據與加權居住人口（ Weighted residential population）估計，被視為是非裔 的人，在攔截數據中的比例高出九個百分點，被視為是白人或亞裔的人，所占比例分別低四個和九個百分點。

根據數據分析，被視為非裔的人被搜查次數是被視為白人的2.2倍。警察搜查了6622個被視為非裔的人，而不是那些被視為是白人的人。此外，那些被視為是15至17歲的非裔青少年的搜索率，幾乎是被認為是白人青少年的六倍。

報告還指出，攔截結束後，警官將對其採取的任何行動做出報告。對於被視為是非裔的人，警官報告「未採取任何行動」的頻率，大約是被認為是白人的人的2.2倍，這表明被攔截的被視為非裔的人，實際上沒有從事非法活動的比例更高。此外，非裔的兒童和青少年（10至14歲和15歲至17歲）被拘留在路邊、巡邏車內、被搜查或被戴上手銬的比例，高於任何其他族裔和年齡組的組合。

另外，警官對被視為非裔的人使用武力的比率，是被視為白人的人的2.2倍。對於那些被認為是拉丁裔的人，警官對他們使用武力的比率是被視為是白人的1.3倍。

「南加州美國公民自由聯盟」聯合主席兼警察事務主任奧喬亞（MelanieOchoa）在聲明中表示：「除了對58個執法機構的警務活動進行詳細分析外，今年的報告還提供了急需的背景信息，說明學生和更廣泛的社區所經歷的負面身體、情感和心理健康後果，這些後果通常是執法機構的主題。」她還補充：「外加向立法機關、地方司法管轄區和警察機構提出的一系列強有力的基於證據的建議，例如結束攔截和同意搜查，我們希望今年的報告將繼續推動加州建設更安全的社區。」

柏克萊加大公共政策教授拉斐爾（StevenRaphael）表示：「加州正在引領全國努力收集有關警察與公民互動的數據，並提高透明度並在公平、公正、有效的警務方面取得進展。」他認為，該報告數據向公眾、立法者和執法部門提供重要信息，以指導全州的政策和實踐。

迄今為止，RIPA委員會提供的攔截數據是美國最大、最全面的收集工作，所有的加州和地方執法機構都必須在2023年4月前向加州司法部報告攔截數據。除了深入研究2021年的警務工作外，委員會的報告還包含與警務相關的廣泛最佳實踐建議，特別關注警察攔截的影響、執法部門與青年的互動、平民投訴程序、以及關於種族和身分定性的培訓。今年最新的發布的數據報告結果，與前幾年在種族、性別和殘疾狀況方面的數據中，觀察到的差異為一致。