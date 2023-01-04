特斯拉股價崩盤 恐傷害灣區就業

專家分析，特斯拉目前危機可能引發裁員潮。（美聯社）

電動車大廠特斯拉 (Tesla)年底大幅削價促銷，仍無法挽回其股市頹勢。雖然目前股市疲軟，特斯拉年底股價崩盤更令人怵目驚心。

特斯拉目前股價頹勢與其執行長馬斯克 (Elon Musk)接掌社交媒體推特(Twitter)後造成的混亂同時發生。

特斯拉上周股價比2021年11月的高峰期大跌73%。自從特斯拉2010年上市以來，股價只在2016年下跌過一次，因此目前崩盤特別引人注目。

特斯拉情況危險，公司執行長馬斯克卻全神放在他剛接管不久的推特上面。根據報導，馬斯克於去年12月間的報表顯示，他一共銷售出去2200萬特斯拉股份。特斯拉目前顯然處於混亂狀態，這對灣區經濟將會產生什麼影響？

根據富比士(Forbes)，特斯拉開設於灣區，特別受到加州 人喜愛，目前美國購買特斯拉車民眾，約有40%是加州人。另根據加州能源委員會資訊，今年7月間，加州最熱門的電動車品牌仍是特斯拉。

加州州長紐森指出，州府曾大力協助特斯拉，從2009年開始，州府撥與特斯拉總值32億元的機械與其他資助。然而目前電動車市場競爭性大，特斯拉面臨強大挑戰。

汽車經銷網站Edmunds主管杜魯雷(Ivan Drury)表示，特斯拉的熱門車Model 3與Model Y去年年底均削價7500元銷售，充分顯示特斯拉目前蒙受的壓力。

特斯拉目前危機可能會引發裁員潮。專家分析，特斯拉將於今年展開裁員，至於是否會影響到其灣區員工，情況尚未明朗。

根據特斯拉，該公司於其佛利蒙工廠聘雇有近2萬2000名員工。問題出現在馬斯克本人，他的分裂性言論與推特的行為舉止，將會對加州開特斯拉電動車民眾產生負面作用。許多加州人思想前進，環保意識強，因此購買宣揚環保的電動車。

專家指出，過去半年期間，馬斯克的形象與特斯拉車品牌起了非常戲劇性變動，這完全是馬斯克一手造成。因為想要拓展電動車市場，卻惹怒了一半的加州人，這絕對不是一件好事。