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聖荷西新市長上任 馬漢更忙碌

記者王子涵／聖荷西報導
馬漢表示，他同時還要兼顧家庭的責任。（馬漢提供）
馬漢表示，他同時還要兼顧家庭的責任。（馬漢提供）

聖荷西新任市長馬漢（Matt Mahan）上任的第一周，談到自己在生活上的變化。「正在從一個忙碌的議員轉變到一個更加忙碌的市長。」

馬漢表示，他同時還要兼顧家庭的責任。「我仍然計畫早上送兩個孩子上學，這是我們家庭傳統，但或許晚上會更晚回家。」

馬漢上任市長首日，選擇拜訪聖荷西市警察局總部與消防局，與警察局長馬塔（Anthony Mata）會面。馬漢表示，他的首要任務是通過撥款和增加招聘的方式，解決目前警員和調度員不足的問題。「我要親自參與，在當地進行宣傳，讓年輕人考慮從事公共服務事業。」

馬漢上任首日，選擇拜訪聖荷西市警察局總部與消防局，與警長馬塔會面。（馬漢提供）
馬漢上任首日，選擇拜訪聖荷西市警察局總部與消防局，與警長馬塔會面。（馬漢提供）

馬漢承諾，在未來提供更多可負擔屋和遊民臨時住房，但同時他表示，城市不能單單依靠此法解決遊民危機。

「城市需要在周三之前擴大過夜取暖的地點，將有另一股冷流過來。而目前的取暖屋已經飽和，我們需要確保更多的人住進去。」他說。

在應對日漸嚴重的植物枯萎病的問題，馬漢用科技來干預。馬漢鼓勵市民使用「聖荷西311」應用，報告受到枯萎病影響的職務，好讓城市更快速解決問題。

在應對與曾經市議會同事的關係時，他表示會增加問責製。「我一直在聯繫各位市議員，儘管當時沒有人支持我的市長競選，但目前已經聽到了支持的聲音。」馬漢說，「我會找到與市議會合作和相處的方式，這將是非常有成效的。」

馬漢在競選期間，市府內唯一的支持者就是前任市長李卡多（Sam Liccardo）。馬漢表示，李卡多在離任前已經解決了大部分市府預算的危機。

馬漢透露，在新年午夜時，李卡多給他發了短信：「馬漢，以後靠你了，不要搞砸了。」

馬漢上任首日，選擇拜訪聖荷西市警察局總部與消防局，與警長馬塔會面。（馬漢提供）
馬漢上任首日，選擇拜訪聖荷西市警察局總部與消防局，與警長馬塔會面。（馬漢提供）

聖荷西 警察 遊民

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