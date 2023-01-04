灣區媽媽教室實體課 辦廚藝講座

睽違三年的媽媽教室終於回歸實體，料理專家廖若庭打頭陣舉辦美食講座。（廖若庭提供）

金山灣區 「媽媽教室」因新冠肺炎疫，已歷經近三年的免費雲端講座。如今疫情 終於已漸趨緩穩，媽媽教室宣布，今年度將重回實體講座，繼續與金山灣區僑教中心，深化服務僑社。「實體講座」的第一講將於6日舉行美食活動，邀請畢業於加州 廚藝學院的灣區名廚廖若庭（Miggi Demeyer）示範「逢年過節如何吃？～專家示範3道：易做、美味、越吃越瘦的健康新料理。」

金山灣區媽媽教室創辦人高玉麗指出，在幾年疫情之後，媽媽教室終於回歸實體，第一場就是通常極受歡迎的廚藝講座，希望參加者預先報名，方便準備食材。當然，因為擔心疫情仍未完全結束，除名額嚴格限制外，現場也會備有清潔消毒用品供使用，並要求參加者配合全程需配戴口罩上課。

講師廖若庭早期是舞者及舞蹈老師，後來在醫藥界從事治療用藥品行銷10年。之後因為熱愛美食與葡萄酒轉行，2008年以最高榮譽畢業於加州廚藝學院（法國藍帶廚藝學院分校）。廖若庭的第一本著作「Miggi上菜！好酒、好菜、好時光，跟著藍帶廚酒師世界辦桌」2012年在台灣出版，‭ 書中介紹包括中國菜等等的世界菜餚的基本葡萄酒搭配秘訣。此外，她也在書中分享西方的烹飪技術，以及成功舉辦宴會的方法。

2013年時，廖若庭拿到世界葡萄酒大師協會（Court of Master Sommelier Certified）的侍酒師認證書。2017年又與美國Top Chef電視名廚Mei Lin一起受美國企業邀請在紐約及舊金山主持食物與葡萄酒活動。

「怎麼樣可以吃多、吃好又不怕胖？一直是大家最關心的焦點議題。」高玉麗指出，當天廖若庭會指導3道越吃越健康的料理，讓大家能夠吃得滿足、吃的健康。示範的料理包括目前坊間最流行的「Keto減肥料理」、「原始人減肥飲食法」、「還有麩質（gluten free）」料理。

講座時間：1月6日（周五）上午10時至12時。地點：金山灣區華僑文教服務中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas）。詢問電話：（408）252-7070。另外，僑教中心當天還會提供「瑞兔迎春」燈籠給當天報名上課者，慶祝即將到來的農曆新年。