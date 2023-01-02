灣區創紀錄暴雨 幹道積水暫關 下波大氣河流周三報到

舊金山上周六降下5.46吋雨水，為市區紀錄第二高降雨量。（美聯社）

一場大氣河流（atmospheric river）帶來的暴風雨過後，灣區 元旦天高氣爽，陽光普照，民眾紛紛出外遊玩。然而這回大氣河流所帶來龐大雨量，造成灣區一些重要交通幹道路面積水嚴重，暫時對外封閉，有些河床積水過多外洩，引發洪患威脅，一些地區民眾必須暫時疏散到安全地帶。

全國氣象局專家黃迪亞 (音譯，Dial Hoang) 表示，上周六這場暴風雨過後，灣區情況一團亂，許多地區出現洪患現象，許多樹木被暴風雨吹倒。

舊金山 上周六降下5.46吋雨水，為市區紀錄第二高降雨量，僅差0.08吋即可打破舊金山降雨紀錄。舊金山12月31日的雨水幾乎為該市去年12月降雨量的一半。

屋崙上周量創下單日最高降雨量4.75吋，以0.01吋之差，打破該市1982年元月4日的下雨紀錄。另根據加州 公路巡警，101號公路經過南舊金山牡蠣角 (Oyster Point) 路段於12月31日晚間9時重新對外開放。該101號公路路段上周六積水嚴重，加州交通處 (Caltrans) 展開緊急抽水行動，交通一度中斷。

加州公路巡警指出，東灣海沃市Whipple 路、卡斯楚谷 (Castro Valley) 的紅木路 (Redwood Road) 、都柏林市的Gleason路仍有大量積水。加州交通處工程時上周六通宵在密爾比達Landing路展開抽水行動。

雖然新年當天天高氣爽，然而晴朗天氣將不會持久。氣象局預料，2日當天將會降下半吋雨水，下一波大氣河流將於下周三再度出現，引進龐大雨水。

根據國家氣象局，周三開始，一波大氣河流給南灣地區、東灣，以及舊金山帶來約2.5吋雨水，山區地帶將可能出現高達六吋的大雨。