加州雞蛋受禽流感影響較輕 蛋價上漲還有通膨因素

圖為加州消費者選購雞蛋。(美聯社)

美國2022年期間，平均雞蛋 價格成長約49%，其中一個主要原因是禽流感 (bird flu) 。聯邦農業部去年2月間宣布爆發禽流感，造成約6000萬雞鴨家禽罹病而死。加州 也受到禽流感影響，然而專家表示，加州遭受禽流感影響比較輕微。

根據舊金山Glen公園社區峽谷市場 (Canyon Market) 奶製品採購專家摩拉斯 (Gerald Morales) ，當地蛋價上漲輕微。

加州雜貨商公會 (California Grocers Association) 資深公關主任羅斯 (Nate Rose)表示，蛋價是否因禽流感飆漲，這很難斷定。尤其去年12月間市場雞蛋需求量龐大，這可能是年底佳節，許多家庭烘培蛋糕過節。羅斯承認，雞蛋市場受到許多因素影響，除了禽流感外，還有通貨膨脹等。

加州大型雞蛋供應商如蘇諾瑪縣的Clover公司表示，由於受到禽流感影響，雞蛋供應有時無法順利進行。然而羅斯指出，加州雜貨商仍有許多其他選擇，如加州冬天氣候溫和，許多灣區商店或超市可買進散養雞蛋 (cage-free eggs)，雖然散養雞蛋稍微貴了些，也相當受到顧客歡迎。

羅斯說，雞蛋是雜貨店顧客需求最大的三種貨品之一，因此商家持續供給足夠雞蛋，效應非常重大。

許多加州地區雜貨商不願民眾因蛋價高昂受到驚嚇，因此志願承受損失。雜貨商家過去幾年學會如何熟練應付供應鏈問題。羅斯表示，許多雜貨商承受蛋價損失，主要目的是減少顧客所面臨的衝擊。