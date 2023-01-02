馬蒨君接任聖荷西台灣同鄉聯誼會長 邵陽籲華人從政

聖荷西台灣同鄉聯誼會新任會長由馬蒨君（右二）接任。（記者王子涵╱攝影）

聖荷西台灣同鄉聯誼會1月1日舉辦年會暨第39、40屆會長交接典禮，新任會長由馬蒨君接任。會上，佛利蒙市議員邵陽帶領大家吹起「停止亞裔 仇恨」的黃色哨子，鼓勵社區領袖從政，為華人 發聲。

第39任會長邱佩芝表示，昨日灣區還是傾盆大雨，今天陽光燦爛，早上她看到許多僑胞在陽光下參與升國旗典禮，她內心十分感動。她指出，聖荷西台灣同鄉聯誼會秉持著「時時關心台灣，處處服務鄉親」的宗旨，凝聚僑心。「希望通過我們的活動，讓僑胞即使生活在海外，也能感受到台灣的溫暖。」邱佩芝說。

馬蒨君同時也是本屆國慶委員會的主任委員，她表示很榮幸能夠接任會長。「我將注入新血，以服務社區為主，將來會舉辦有關醫美、作秀、美食的活動，希望大家拭目以待。」馬蒨君說。

邵陽表示，華人不僅要服務社區，更要走出社區。（記者王子涵╱攝影）

邵陽表示，亞裔人口占佛利蒙人口的三分之二，但重要的公職是由其他族裔擔當。「放眼望去，佛利蒙迎來第一位非裔 消防局長、非裔警長、非裔市府經理，華裔在哪裡？亞裔在哪裡？」邵陽說，「我們需要提升的不僅是華人在矽谷的經濟地位，也要提升全方位的地位。不僅要杜絕歧視，還要杜絕『竹天花板』（Bamboo Ceiling，泛指亞裔在美職場的隱形天花板），好讓華人的耕耘讓社會認可，擔任重要的職務。」

他指出，黃色口哨是在2021年向全社會呼籲停止仇恨亞裔時，以嚇走歹徒為目的發放的，再次吹響是來喚醒在社區當中非常努力的義工積極參政，在短期內看到更多華人擔當市府部門要旨。「不僅要服務社區，更要走出社區，以華人的勤勞和勇敢服務整個社會，帶來更多積極的風氣，共享華人獨特的價值觀。」