優勝美地巖崩喪命夫婦來自聖荷西 女子疑華人

優勝美地官員確認聖荷西夫婦在巖石滑坡中喪生。（美聯社）

加州 公園管理官員日前說，上周在優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）的巖崩中喪生的兩人，已被確認為來自聖荷西的一對夫婦，他們的汽車被巖崩的力量推下公路，撞上Merced河上方的一個堤壩。

巖石滑坡發生在12月27日上午9時許，距離公園的Arch Rock入口以東約半哩，距離優勝美地山谷約10哩。優勝美地發言人蓋迪曼（Scott Gediman）在一份聲明中說，受害者為一對夫婦，51歲的Georgios Theocharous和35歲的Ming Yan，當時坐在一輛道奇公羊（Dodge Ram）租賃卡車裡，被大約185噸重的落石擊中。

從名字分析，35歲的女子閻明（音譯，Ming Yan）可能是華人或亞裔 。

這場滑坡使巖石滾落到1000呎公路上，阻斷了大約500呎的道路，迫使公園官員將140號公路的入口關閉一天。該路線於12月28日重新開放。

140號公路也被稱為El Portal路，是優勝美地的三個西側入口之一。120號公路是來自灣區地區的主要路線，本月早些時候也因巖石滑坡而關閉了幾天，該事件中沒有人員傷亡的報告。