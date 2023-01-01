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消失的古老傳統 金山辦公大樓曾流行紙垃圾灑街迎新年 2003年廢除

編譯組／舊金山31日電
持續數十年，舊金山市中心曾經有在每年最後一個工作日打開大樓窗戶丟出紙質垃圾慶祝新年的奇怪傳統。（Getty Images）
持續數十年，舊金山市中心曾經有在每年最後一個工作日打開大樓窗戶丟出紙質垃圾慶祝新年的奇怪傳統。（Getty Images）

1977年12月31日，舊金山照例展開最奇怪的新年慶祝活動，市中心辦公大樓的員工打開窗戶，把一年份的紙質垃圾灑到街上。超過15噸的日曆、傳真、便條、外賣單、電腦紙、絞碎的紙條，如雪花般覆蓋了整個舊金山路面。

舊金山紀事報（Chronicle）當年的報導寫道：「有如蛇蛻去舊皮一樣，金融區幾乎每一個窗口都丟出1977年的日曆和便條紙，夾雜著衛生紙和電腦膠帶，像大雪一樣淹沒了人行道，覆蓋了停在路邊的汽車，堵塞了排水孔。」

這是舊金山已消失的古老傳統之一：一年之中最後一個工作日，辦公室員工透過扔出紙質垃圾來慶祝新年的到來。

這個傳統大約是在1920年代末或1930年代初舊金山興建了第一批摩天大樓後，在某個時候開始的，紀事報第一位報導這個傳統的記者是肯恩（Herb Caen）。肯恩在1940年1月1日寫道：「周六在金融區可以找到1939年死亡的確切證據，這一天，舊日曆紙像白雪一般，從Montgomery和Sansome Street上的大樓窗戶上落下。據我所知，這是舊金山一年一度特有的習俗。」

從紀事報的檔案照片中來看，這項傳統的最高峰出現在1960年代，當時的照片顯示，像傾盆大雪般的紙片不斷飄落到Montgomery Street上，連垃圾桶都幾乎被淹沒了。

在1960年代末期和1970年代初期，灣區開始出現環保運動，但負責清理新年垃圾的市府官員仍然沒有反對這項扔垃圾的傳統。當時的公務局局長塔塔里恩（Myron Tatarian）說：「我很喜歡這項傳統，它像一場新雪，讓我們審視周圍的世界，也幫助我們看到自己。」

到了1980年中期，在電腦紙和印表機加入這項傳統的行列、垃圾量增加到超過25噸、街道清潔人員加班費高達2萬5000元後，市府官員才在1987年初一場大雨後公開反對。

當時的公務局經理艾文斯（Dick Evans）說：「人們扔出來的垃圾都被大雨淋濕，黏在牆壁和建築物框條上，需要一段時間才會變乾，變乾後又被風吹得到處都是。」

在環保運動擴大後，泛美金字塔大樓的房東要求在大樓上班的人不要隨便打開窗戶丟出垃圾，市府也發起媒體宣傳活動，要求上班族將紙質垃圾放進回收箱。

不過，市府的勸告被民眾置若罔聞。一直到2003年，這項傳統才因為電子日曆的崛起和高層建築更嚴格的通風和空調規定才宣告終結。

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