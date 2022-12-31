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疫情、通膨…2022多變 矽谷不再奉企業創辦人為先知

編譯組／矽谷30日電
美國有線電視網表示，2022年是讓矽谷恢復理智的一年。（Getty Images）
美國有線電視網表示，2022年是讓矽谷恢復理智的一年。（Getty Images）

2022年第一個股市交易日，蘋果股價創下科技業新里程碑，成為第一家市值達3兆元的上市公司。

在經濟上已經占據主導地位的科技業，似乎註定在今年初發展得更強大。Omicron變種病毒株的傳播意味著，疫情持續推動人們對數位商品和服務的需求，讓許多科技公司感到興奮，初創企業也繼續能以接近零的利率獲得投資基金。

然而，科技業今年卻以截然不同的方式結束。一連串完美風暴迫使這個曾經傲視群倫的行業進行自我檢視，成為2022年最大的輸家之一。

過去一年裡，人們在疫情時代中對科技工具的需求產生了變化、通貨膨脹率飆升、利率上升，企業因為擔心經濟衰退減少了廣告支出，讓許多家喻戶曉的科技公司收入銳減。在大盤低迷的情況下，科技企業股價暴跌，成千上萬的科技從業人員在大規模裁員行動中失去工作，加密貨幣業幾乎崩潰。

急轉直下的狀況不僅讓科技業不敗的傲氣消失，還破除了它一些潛在的迷思。

多年來，矽谷一直將企業創辦人奉為具有真知卓見的先知。但突然間，許多最知名的創業家不得不承認一個殘酷的事實：他們甚至無法預測兩年內會發生的事。

臉書創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）上個月宣布將裁員1萬1000人。他在寫給員工的備忘錄中說：「新冠疫情初期，世界快速轉進網路，電子商務激增讓公司收入大幅成長。許多人預測，這將是一種永久性的加速，即使在疫情結束後也會繼續，因此我決定大幅增加我們的投資。但很不幸，事情沒有如我所預期的那樣發展。」

矽谷的先知們一個接著一個認罪，有些人承認發公司擴張過快，有些人承認對疫情期間科技業的發展過於樂觀。

在哥倫比亞大學商學院教授風險投資、領導力和策略課程的教授安琪拉‧李（Angela Lee）說：「人們並不擅長預測未來，我們總是認為，現在發生的事會一直發生。但事實說明，這場疫情是一場黑天鵝事件（black swan event），誰都不知道未來會發生什麼。」

安琪拉‧李表示，雖然勒緊腰帶對科技公司創辦人來說很痛苦，但她認為對整個科技業來說是好事。許多業內人士長久以來一直表示，這類調整可以幫助淘汰市場上過剩的部分，確保財務健全的公司可以生存下來。

安琪拉‧李說：「現在有很多新聞標題都說：『天塌了，末日到了』，但我會形容是回歸正常。」

疫情 投資 矽谷

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