49人放棄「經濟」選擇 新星波迪談最後一輪被簽約祕辛

波迪獲得NFL第16周最佳新人稱號。（推特截圖）

舊金山 49人新星四分衛波迪（Brock Purdy）令人驚艷的發揮，讓全聯盟的目光都聚焦在這位末輪秀的身上。從「無關緊要先生」（Mr. Irrelevant）到有可能打破隊史新秀記錄，波迪成為無數熱愛美式足球 運動球迷的偶像。在29日的記者會上，他透露了更多被球隊抽籤選中時的故事。

波迪在2022年選秀大會的最後一輪，被49人以第262號簽選中。屆時，球隊本打算簽下另一名球員，然後以落選秀自由球員的方式簽下波迪，這是更「經濟」的選擇。但49人最終決定鋌而走險，簽下波迪。然而就是這個決定，幾乎拯救了49人整個系列賽的走勢。

波迪在2022年選秀大會的最後一輪，被49人以第262號簽選中。（記者王子涵／攝影）

波迪回憶道，當時有很多球隊都有簽約的意願，但是除了49人，其他球隊都不在他的期望之內。「直到最後一輪選秀開始，我已經有了落選的準備，並計畫著下一步的計畫。」波迪說，「我記得還剩下三個選位，我接到了49人的電話。」

波迪表示，在被選中之前，他與49人四分衛教練格麗斯（Brian Griese）和助理教練庫比阿克（Klay Kubiak）進行了線上會面，共同分析了他在大學時期的比賽視頻。「當到選修的最後一天，格麗斯給我打電話說，球隊選中我，希望我能加入。」

49人主場李維球場。（記者王子涵/攝影）

波迪表示，在剛進入球隊學習戰術時，他就像「嬰兒學步」一樣從頭開始，進入職業球隊與大學校隊完全不同。「這就像每周的開始，你必須花時間研究學習，沒有可能偷工減料。因為你不努力，在訓練中都會暴露無遺。」

49人季票擁有者張哲遠表示，頂級美式足球球員都擁有極高的智商和球商。「職業球隊至少有上百種不同的進攻防守戰術，每一個位置的球員都要爛熟於心，這需要很長時間的學習。」波迪的表現十分難得，是天才加苦練的結果。

49人主場李維球場。（記者王子涵／攝影）

張哲遠說，「美式足球強調做好分內的事，不像籃球，一名球星可以左右戰局。只有所有細節做的完美，團隊效應才能展現出來。」波迪有了令全聯盟驚艷的開頭，也為49人帶來新的希望。