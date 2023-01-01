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加大學術雇員罷工落幕 漲薪46%幅度史上最高

編譯組／綜合報導
加大研究生員工批准勞工協議，結束這場罷工潮。（翻攝自FOX 5）
加大研究生員工批准勞工協議，結束這場罷工潮。（翻攝自FOX 5）

根據洛杉磯時報報導，加大（UC）研究生員工去年12月23日批准一項新的勞工協議，包括2023年和2024年薪資增長46%、支持兒童保育及針對欺凌及騷擾的新保護措施等，結束一場在全國引發反響的歷史性罷工事件。六周前，美國最大的學術工作者罷工，4萬8000名助教、研究員和博士後學者參與。

這些員工所屬美國聯合汽車工會（United Auto Workers，UAW）兩個談判單位，批准日前與擁有十所分校的大學系統達成的初步協議。

SRU-UAW的1萬7000名研究生與研究人員，以1萬57票對4640票，68.4%支持率達成協議。這是他們在前年組建工會後，簽訂的第一分加大合同。

代表1萬9000名助教、導師和其他學術工作者的UAW5810工會，以1萬1386票對7097票，61.6%贊成該協議。

身為全國首屈一指的公立研究型大學系統之一，加大的規模、知名度與廣度，其罷工潮引起全國關注。

對在校的學生員工，新合同將在2024年10月1日前，將九個月兼職者最低工資，從年薪2萬3250元提高至3萬4000元。柏克萊、舊金山和洛杉磯加大學年薪調漲為3萬6500元，對應這些城市高生活成本和頂尖人才所需的更高薪酬。合同有效期至2025年5月31日。

工會表示，這些薪資成長，是學術工作者有史以來獲得的最高報酬之一，2023年和2024年薪資水平成長46%，相比之下，哈佛大學2021年和哥倫比亞大學2022年，勞工薪資增加9%。

洛杉磯加大大氣和海洋科學博士生艾門格（Todd Emmenegger）表示，他2018年第一次進入洛杉磯加大，每月房租1400元，是當時作為兼任助教收入的四分之三。新合同將使他加薪60%，至2024年10月1日，每年收入增加到將近1萬7000元，「這可以讓我吃得好一點，增加社交活動。」

聖塔芭芭拉加大歷史學博士生海德（Janna Haider）投反對票。她認為，工資增長不足以結束這麼多學生的房租負擔，在批准後前90天內僅加薪200元，新合約不能完全緩解許多研究生的經濟壓力。

屬於博士後學者和學術研究人員的UAW 5810工會。1萬2000名罷工者在批准新合同後，本月重返工作崗位，他們最低工資將提高至年薪7萬元，還包括增加對受撫養人的兒童保育和醫療保險，過境補貼和防止騷擾和欺凌的保護等。

然而，這項談判之路並不順利，擬定合約時數度發生談判僵局，促使雙方引入一名獨立調解員。沙加緬度市長斯坦伯格（Darrell Steinberg）日前幫助談判達成突破性的臨時協議。

其他條款包括學生支持基金和兒童保育報銷，每季度1350元或每學期2025元。加大還同意增加帶薪家事假，對符合條件的學生工作者支付100%受撫養子女保險費等。

洛杉磯加大 罷工 醫療保險

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