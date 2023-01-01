加州鼓勵節水 草皮更換每呎補助1至5元

加州及各地方政府推出草皮更換補助計畫，每平方呎有一至五元的補助金。（翻攝自水區官網）

加州 目前處於歷史上最嚴重的乾旱時期之一。為了鼓勵和幫助民眾將需水量較高的草皮，換成耐乾旱植被及節水灌溉系統，加州及各地方政府推出草皮更換補助計畫，每平方呎有一至五元的補助金，想要更換草坪的民眾機不可失。

因各個水區、縣和市府的補助政策不一樣。該計畫適合在本次乾旱中，也就是2021年8月19日之後，草坪因缺水變乾旱，想要換草坪的屋主。參與該計畫的草坪面積不低於250平方呎。想要參與該計畫的民眾需要在更換草坪之前，提前上網申請，否則等施工開始後再申請，則無效。申請通過後，屋主有180天完成草皮更換，之後再提交補助金申請。

草坪的更換也有要求，包括每100平方呎需要種有至少三樣加州環境友好省水類型的植被（合成草或人工草不算）。但是也可以是硬地，但必須有雨水收集功能（stormwater retention feature）和雨水滲透功能的硬地（permeable hardscape），只是普通的水泥和磚頭路面不可以。更換好的地皮需要換掉高位灑水設施（overhead spray sprinklers）。

關於加州大都市水區草皮更換補助計畫，詳情可見：https://socalwatersmart.com/en/residential/rebates/available-rebates/turf-replacement-program/rebate-eligibility-requirements/