3天2起 沙加緬度郵差遭搶 竊賊持槍劫「萬能鑰匙」

沙加緬度近期出現兩起竊賊搶劫郵差案件，且都是搶萬能鑰匙，政府呼籲民眾小心注意類似案件發生。（翻攝自KCRA3）

根據中谷當地媒體KCRA3報導，近期出現奇怪的社會事件，兩起事件都是以郵差為目標。第一起發生在去年12月17日傍晚6時，地點在沙加緬度，一名竊賊搶劫了郵差，並盜取郵差身上的「郵箱萬能鑰匙」，另一起發生於三天後，竊賊的行為一模一樣。全國郵差協會的人呼籲大家注意郵差的安全，同時也呼籲民眾注意這類型竊盜案件。

每到年底就會有許多治安事件爆發。根據KCRA3報導，沙加緬度去年12月17日和20日分別發生了兩起郵差被搶劫的案件，且都被盜取身上的萬能鑰匙，因此造成當地治安上的恐慌。

郵政檢查員諾弗利特（Matthew Norfleet）表示：郵差身上的萬能鑰匙可以打開所有郵箱，因為這樣方便郵差投遞郵件，尤其是公寓或社區型的郵箱，一次要放非常多郵件，因此竊賊認為偷取這把萬能鑰匙，將更有效率的可以偷取郵箱內的郵件。

沙加緬度就發生了兩起相同的案件。第一起發生在去年12月17日傍晚6時，當時有個竊賊直接挾持郵差，他持有半自動手槍，並要脅郵差交出萬能鑰匙，接著沒多久，就看到附近公寓郵箱出現一台汽車 ，有位嫌犯躲過攝影 機的鏡頭約15秒後，車輛就立刻離開現場，那個公寓的郵件全都不翼而飛。

全國郵差協會商業代表李易斯（Keisha Lewis）說，這讓協會內的成員都相當擔憂，沒人想因為郵差被搶劫的事件而失去員工，員工在工作中都變得更為恐懼害怕，也有許多郵差不再願意在天黑時投遞郵包信件，因此她呼籲，郵局應該要增加更多郵差人員，這樣大家的工時才能縮短，也才能在合理的時間下班，不再需要擔心黑夜中工作的恐懼。

緊接著三天後，距離第一起事件約10英里，同樣在沙加緬度縣內，又有一名郵差被以相同的方式搶劫身上的萬能鑰匙。這是第二起事件。

第二起事件則有被監視攝影機詳細記錄下，去年12月20日下午2時30分，地點在沙加緬度縣的Rio Linda，兩名男子從一輛灰色的Dodge Charger出來，其中一個戴著黑色面具，遮住臉，直接持槍搶劫正在送信的郵差，並搶走了萬能鑰匙。第二名男子更是作勢試圖打開郵局車子的門，但後來又放棄，兩人就坐著灰色Dodge Charger離開。當地鄰居表示，有聽到那台灰色Dodge Charger以發出高聲量的排氣聲，非常吵。

沙加緬度谷犯罪終止中心將這兩起搶劫案件列為追蹤重點，有些郵政檢查員也會開始跟隨著郵差，防止其他暴力事件發生，至少兩人工作比一人單獨作業來得有幫助，另外有些郵差也開始穿著防彈設備投遞郵件，只要有人經過身邊就會開始拉高警覺心，並離他人非常遠。