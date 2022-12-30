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尋找新物種 灣區高中生發現2種新蠍子

編譯組／灣區29日電
加州科學院與合作夥伴2022年在全球各地一共發現了146種新物種。（Getty Images）
加州科學院與合作夥伴2022年在全球各地一共發現了146種新物種。（Getty Images）

舊金山加州科學院（California Academy of Sciences）研究員及其國際合作夥伴2022年在六大洲、三大洋發現了146種過去未知的新物種，地點包括加州山脈、澳洲昆士蘭、巴西山峰和馬爾地夫珊瑚礁。

這些新物種包括44種蜥蜴、30種螞蟻、14種開花植物、13種海星、7種魚類、4種沙魚、3種飛蛾、2種蜘蛛和1種蟾蜍。

此外，加州科學院節肢動物學館長艾斯波里托（Lauren Esposito）與灣區高中生富比士（Harper Forbes）和詹恩（Prakrit Jain）合作，發現了兩種新蠍子。富比士和詹恩是在iNaturalist平台上看到這些不明物種的照片後，在中加州和南加州乾涸的湖床上找到這些蠍子。

富比士說：「一個物種可能因為建設一座太陽能發電廠、礦場或住宅社區遭到滅絕。畫定一個生物多元化區域可能有助保護物種。」

加州科學院植物學名譽館長艾米達（Frank Almeda）和研究助理帕斯菲科（Ricardo Pacifico）在巴西岩石山（campo rupestre）山峰上發現了13種新花卉，這些花卉生長在惡劣的環境中，包括極端氣候、強風和貧瘠的土壤，但它們卻出人意料地茁壯生長。

在海洋中，研究員今年發現了七種新魚類，其中之一是生活在印度洋中的仙女隆頭魚（fairy wrasse）。這種具有玫瑰色澤的隆頭魚在馬爾地夫海面下131呎到229呎的中層帶被發現。這個群島國周圍海域生活著數百種物種，但仙女隆頭魚是第一種被馬爾地夫海洋研究所生物學家納吉布（Ahmed Najeeb）提到的魚。

納吉布說：「馬爾地夫發現的物種一直是由外國科學家提出的，本地科學家很少參與。但這次不同，我首次參與其中，很令人興奮，尤其是有機會與全球頂尖的魚類學家一起研究這個這麼優雅美麗的物種。」

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