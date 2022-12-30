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4遊民凍死 聖縣緊急開放圖書館等多處公共空間供取暖

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
儘管聖縣開放圖書館作為取暖中心，但其數量還遠遠無法滿足該縣龐大的遊民群體需求。（推特截圖）
儘管聖縣開放圖書館作為取暖中心，但其數量還遠遠無法滿足該縣龐大的遊民群體需求。（推特截圖）

連日的降雨導致灣區氣溫驟降，這也直接威脅到露宿街頭的遊民安全。本周二，4名遊民在聖他克拉拉縣被發現死亡，該縣也緊急啟動應急預案，開放多處圖書館等公共社區空間，供遊民取暖。

根據遊民應急組織報告，3名死者為西裔或亞裔，年齡至少為50歲。對於居無定所的長者來說，12月是一年中最危險的時間。

「夜晚的氣溫最低可達30到40度，這足以威脅到生命。」遊民應急組織創始人卡特萊特（Shaunn Cartwright）說。

聖縣應急管理辦公室表示，該縣所有的圖書館都將開放為取暖中心，直到周四關閉。

但當地遊民倡議組織表示，目前所開放的取暖中心遠遠不夠。2021年，聖縣有146名老年遊民死亡，其中超過一半是有色人種。

聖荷西市近年每年平均死亡的遊民總數超250人，包括各年齡層段。

「聖他克拉拉縣有超過1萬名遊民，其中絕大部分，約9000人在聖荷西，而那裡只有兩個可以過夜的取暖點，只能容納50人。」卡特萊特說，「對於那些需要溫暖過夜的人來說，城市提供的資源是遠遠不夠的。」

遊民應急組織已開始發放毛毯、防水布、帳篷和其他由縣政府提供的物品給遊民社區。「12月的夜晚既寒冷又潮濕，這對於努力生存的人來說是可怕的。」

根據縣驗屍官辦公室的記錄，其中一名遊民男子在聖荷西的一間酒店內死亡。卡特萊特指出，離開街頭對人體是一種衝擊。

「一些遊民依靠人們在節日時的施捨，會前往酒店過夜。」卡特萊特說，「但他們長期處於戰鬥或隨時準備逃跑的緊張狀態，當來到酒店放鬆哪怕只是一個晚上，人的身體就會徹底背棄你。」

聖他克拉拉縣還要求居住在河流、小溪或溪流附近的遊民，來到高處避難，本周灣區預計還會有另一場暴雨。

儘管聖縣開放圖書館作為取暖中心，但其數量還遠遠無法滿足該縣龐大的遊民群體需求。（...
儘管聖縣開放圖書館作為取暖中心，但其數量還遠遠無法滿足該縣龐大的遊民群體需求。（推特截圖）

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