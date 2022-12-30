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乘客衝突 飛屋崙西南航班返回檀香山

編譯組／綜合29日電
西南航空一班飛往屋崙的班機因乘客衝突折返檀香山。（電視新聞截圖）
西南航空一班飛往屋崙的班機因乘客衝突折返檀香山。（電視新聞截圖）

從檀香山飛往屋崙的西南航空（Southwest Airlines）2050航班，27日因兩名顧客衝突近返檀香山；西南航空沒有詳細說明導致衝突原因、如何解決衝突，以及其他乘客是否最終到達目的地。

西南航空近期的航班延誤和取消問題，使成千上萬乘客滯留在全國各地的場；筋疲力盡的西南航空旅客試圖尋找其他航空公司或租車前往目的地，但許多人仍然被困在那裡。

根據FlightAware的追蹤服務，美國東海岸28日取消的所有航班中，約有90%是西南航空公司的航班；其他航空公司已從周末襲擊美國大片地區的凶猛冬季風暴恢復過來，但西南航空還沒有。

聯邦政府正對該航空公司進行調查；西南航空在美國境內的乘客運輸量比其他任何航空公司都多，導致其失敗的各種因素，包括過時的機組人員調度系統，以及會使一個地區的航班取消迅速蔓延全國的網路設計。

交通部長（Transportation Secretary）布塔朱吉（Pete Buttigieg）曾批評該公司以前的航班中斷，他說，「崩潰」是他能想到的唯一形容西南航空公司本周事件的詞；布塔朱吉指出，雖然整個行業的取消率下降到約占計畫航班的4%，但西南航空仍超過60%。他發誓要追究該公司的責任，並敦促其向旅行者提供足夠的補償，包括誤機、酒店和餐飲。

另外兩名參議院民主黨人呼籲西南航空為滯留的旅客提供「重大」賠償，並說該公司有這筆錢，因為它計畫在下個月支付4億2800萬美元的股息。

美國其他大型航空公司使用「樞紐和輻條」網路，航班從幾個主要機場或樞紐機場向外輻射，這有助於限制全國部分地區惡劣天氣造成的航班中斷的影響；但西南航空公司採用「點對點」的網路，飛機在白天縱橫全國，這可以提高每架飛機的利用率和效率，但一個地方的問題可能會波及整個國家，使其他人員束手無策。

西南航空首席執行官喬丹（Robert Jordan）周二表示，該公司將在幾天內減少運營時間表，他指責冬季風暴使航空公司的「高度複雜」的網絡陷入困境，但希望 「在下周之前回到正軌」。他表示需要加倍努力 「升級系統，以避免本周的情況再次發生」。

風暴 機場 喬丹

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